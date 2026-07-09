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Capturan a extraditable por delitos sexuales

La captura fue realizada por agentes de SGAIA en Santa Ana Huista, Huehuetenango

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Erik Orlando Castillo Castillo, Foto PNC
Erik Orlando Castillo Castillo / FOTO: Foto PNC
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Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Huehuetenango a un hombre requerido con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos sexuales. 

La tarde de este jueves 9 de julio, agentes de la SGAIA detuvieron a  Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, durante un operativo en el cruce principal de Cuatro Caminos, Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Castillo es acusado de conducta sexual con un menor; suministro de materiales obscenos. abuso sexual y agresión agravada. 

Extraditan a dos

Este jueves, el Ministerio de Gobernación también informó que extraditó a Edgardo Luis Pérez o Eduardo Francisco Vélez de León, alias "Edy", hacia EE. UU., y a Isaac Antonio Solís Figueroa hacia España, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

La entrega de los sindicados se realizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ambos permanecían recluidos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala desde su captura. El traslado fue efectuado por el Grupo Élite del Sistema Penitenciario de Guatemala, con apoyo de la PNC, bajo estrictas medidas de seguridad.

Alias "Edy" fue capturado en la zona 10 capitalina y era requerido por la justicia de EE. UU. por delitos de homicidio y otros hechos criminales.

Isaac Antonio Solís Figueroa era solicitado por la justicia española por el delito de homicidio. Su arresto ocurrió en Gualán, Zacapa.

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