Floridalma Roque: Renuncia el abogado de Malouf

El abogado del doctor Kevin Malouf, principal sospechoso de la desaparición y muerte de la ciudadana hondureña Floridalma Roque, renunció este jueves 9 de julio a continuar con la defensa del sindicado.
Según la información proporcionada, los motivos del cese de los servicios del profesional del derecho Alejandro Arriaza, serían posibles desacuerdos con el procesado. Aunque no se precisaron detalles al respecto.
Hasta el momento, no se ha definido quién estaría a cargo de ejercer la defensa del cirujano plástico, quien fue enviado a juicio junto con dos de las trabajadoras de su clínica por estar implicados en el crimen contra Roque.
Mientras Malouf se encontraba a la espera del inicio del debate en su contra por el delito de homicidio culposo, surgió una resolución a su favor. El pasado 28 de junio, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones otorgó un amparo y dejó sin efecto la orden judicial para que se abriera esa fase del proceso.
La citada instancia también ordenó al Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal emitir un nuevo fallo, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Piden justicia para Floridalma
En julio de 2024, durante una entrevista con Emisoras Unidas, José López, el hijo de Floridalma Roque, compartió que se habían observado ciertos privilegios de los que estarían gozando los sindicados, puntualmente Malouf, el principal sospechoso del crimen.
"No entendemos por qué, hasta ahora, la presentación a la audiencia le quedó fija por videoconferencia, ¿bajo qué motivo?, no presentaron un motivo suficientemente grande. ¿O el miedo de él es exponerse ante los medios y que los periodistas lo estén interrogando y él de tanta presión pueda explotar y sacar en realidad cómo es?", manifestó.
Al referirse al caso y lo que han tenido que vivir tras perder a su madre, López reiteró el llamado a las autoridades para que se haga justicia. "Vamos a querer el peor castigo, lo único que pedimos es que el juez se apegue al derecho y tome decisiones con base en las pruebas, que son muchas", expresó.
Finalmente, se refirió al legado que, entre tanta tragedia, quedó por la situación que enfrentó su madre: "Hablando con familiares, nos consuela saber que mi mamá fue instrumento para evitar un montón de muertes más".
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7