Colegio de Economistas elegirá a delegados para postuladora

Para este viernes 17 de julio se tiene programado que el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas elija a sus dos representantes para la comisión de postulación de Contralor General de Cuentas.
En el proceso participan cinco planillas, las cuales proponen profesionales para que sean parte de los 27 integrantes de la referida postuladora.
La instancia que está en proceso de ser conformada será la encargada de elaborar la nómina de donde será electo el próximo titular del ente fiscalizador, al cual le correspondería estar en funciones en el período 2026-2030.
El proceso para la designación del próximo Contralor General de Cuentas está por dar inicio con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales.
La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.
Rectores eligen a presidente de postuladora
Los rectores de las universidades del país se reunieron este miércoles, 15 de julio, con el objetivo de elegir al presidente de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.
La actividad se desarrolló en el Salón Mayor de Protocolos en Casa Larrazábal, en la sede del Congreso de la República, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Tras la declinación de un segundo candidato, el padre Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, figuró como el único para ser nombrado presidente de la postuladora. Los profesionales realizaron la votación correspondiente y, por unanimidad, definieron que fuera él quien dirija el proceso de 2026.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7