 Rectores se reúnen para elegir presidente de postuladora para Contralor

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Rectores se reúnen para elegir presidente de postuladora para Contralor

Los rectores de las universidades fueron convocados para una reunión en el Congreso.

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Los rectores de las universidades del país fueron convocados para reunirse este miércoles, 15 de julio, con el objetivo de elegir al presidente de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.

La reunión se tiene prevista para las 11:00 horas y se desarrollará en el Salón Mayor de Protocolos en Casa Larrazábal, en la sede del Congreso de la República, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El acercamiento de los profesionales forma parte del proceso para la integración de la comisión de postulación que desarrollará la verificación de expedientes, análisis de perfiles y calificación para determinar quiénes serán los aspirantes a jefe del ente fiscalizador.

La reunión será pública y transmitida a través de los canales oficiales como medida para transparentar la designación del presidente de la postuladora.

Elección de Contralor General de Cuentas

El proceso para la elección del próximo Contralor General de Cuentas está por dar inicio con la integración de la comisión de postulación, para lo cual el Congreso de la República ya hizo la convocatoria correspondiente a los profesionales que ejercerán las funciones en este importante tema para Guatemala.

La referida instancia es conformada por los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, Administradores de Empresas y, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

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