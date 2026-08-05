Ejecutivo detalla la salud del presidente Arévalo

El Gobierno de Guatemala brindó detalles este miércoles, 5 de agosto, con respecto al estado del presidente Bernardo Arévalo, después de que se indicara que su salud estaba siendo monitoreada y que había enfrentado "situaciones más difíciles" en días anteriores.
El tema de la salud del gobernante fue abordado ayer por la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, quien señaló que no podría ampliar detalles al respecto, pero aseguró que él estaba informado y atento de la situación en el país y liderando acciones, incluidas las relacionadas con la emergencia de la erupción del volcán de Fuego.
Mientras tanto, durante la conferencia de prensa "La Ronda", desarrollada hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, la funcionaria indicó que Arévalo presentó una infección intestinal, la cual "ya fue tratada" y "no tuvo complicaciones".
"Él está bien, está trabajando y liderando su agenda, pero no puede acompañarnos presencialmente. Tuvo un asunto de salud, una infección intestinal que ya fue tratada y no hay complicaciones. Esperamos que ya esté el lunes aquí, en el Palacio Nacional y, por supuesto, aquí en La Ronda", agregó García.
Reciente participación de Arévalo
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ofició el pasado domingo 2 de agosto una misa en Guatemala como parte de una visita oficial en la que celebró los 90 años de relación diplomática de la Santa Sede con el país centroamericano.
En la primera fila de la misa estuvo presente el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con quien Parolin sostendría posteriormente un encuentro privado.
Parolin recordó durante su intervención "aquel 15 de marzo de 1936" cuando "el papa Pío XI envió al nuncio apostólico Alberto Levarme" para iniciar las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala, hace 90 años.
De igual manera, se dirigió al presidente y a las demás autoridades presentes en la misa para indicarles que "Guatemala podrá contar siempre con la colaboración y el compromiso de la Santa Sede".