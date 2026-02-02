Asombroso video del volcán de Fuego que sorprende al mundo

Un impresionante video del volcán de Fuego le da la vuelta al mundo tras registrar un fuerte retumbo y explosión en las últimas horas, audible en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez. Las imágenes muestran claramente la fuerza del coloso, con columnas de ceniza que se elevan hasta varios metros y flujos de lava descendiendo por sus laderas, evidenciando la intensa actividad de uno de los volcanes más activos de Centroamérica.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en las últimas horas el volcán ha presentado explosiones de características moderadas a fuertes, con una frecuencia de entre 7 y 10 por hora. Estas explosiones han generado columnas de ceniza que alcanzan hasta los 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar, y la dirección del viento ha permitido que los retumbos sean audibles hasta 25 kilómetros alrededor del complejo volcánico. Por otro lado, se reportó caída de partículas de ceniza en San Juan Alotenango.
El 31 de enero también fue captado un video similar, lo que evidencia que el volcán de Fuego mantiene una actividad constante y significativa.
Volcán de Fuego mantiene actividad constante
El volcán de Fuego, con 3 mil 763 metros de altura y ubicado a 35 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, se encuentra entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez. Su actividad frecuente y explosiva lo convierte en un foco de monitoreo constante. Entre sus riesgos se incluyen flujos piroclásticos, lahares y caída de ceniza, que pueden afectar a comunidades cercanas y la infraestructura vial.
Autoridades de Conred monitorean la actividad del volcán y recomiendan a la población mantenerse alejada de su área de influencia. Los expertos aseguran que estos fenómenos son normales en la dinámica del Fuego, pero destacan la importancia de los videos y reportes recientes para informar sobre la magnitud de su actividad y prevenir posibles emergencias.