Muere Gianni Pivetta, histórico vocalista de Los Iracundos

El cantante Gianni Pivetta, reconocido por haber sido la voz principal de Los Iracundos durante más de dos décadas, falleció este domingo 12 de julio, según confirmó la agrupación uruguaya a través de sus redes sociales. El artista enfrentaba desde hace varios meses un delicado estado de salud que lo había mantenido alejado de los escenarios.
La noticia fue dada a conocer mediante un emotivo mensaje en el que la banda recordó la entrega y el compromiso de Pivetta con el proyecto musical, además de expresar sus condolencias a su esposa, hijas y demás familiares. Los integrantes destacaron que, pese a ocupar un lugar marcado por la historia del grupo, el cantante siempre mostró humildad y dedicación en cada presentación.
Deterioro de su salud
El deterioro de su salud se hizo público en octubre de 2024, cuando la mánager de la agrupación anunció que el intérprete se retiraba de manera indefinida de los conciertos para atender complicaciones médicas. Desde entonces, la voz principal pasó a manos de Adán Franco, hijo del fundador Leonardo Franco.
Pivetta se incorporó a Los Iracundos hace cerca de 30 años y participó en la grabación de cinco producciones discográficas. Durante ese tiempo recorrió escenarios de América y Europa, interpretando los éxitos que convirtieron al grupo en uno de los máximos referentes de la balada romántica en español.
Fundada en 1961 en Paysandú, Uruguay, la agrupación alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Puerto Montt, Te lo pido de rodillas y Las puertas del olvido, temas que continúan formando parte del repertorio de varias generaciones.
La muerte de Gianni Pivetta representa una nueva pérdida para la historia de Los Iracundos, una banda que, pese al paso del tiempo y la ausencia de varios de sus integrantes originales, continúa llevando su música a distintos escenarios y preservando un legado que ha trascendido por más de seis décadas.