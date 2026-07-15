Europa prepara una rebelión contra Infantino

Infantino pierde apoyos en Europa y surge una rebelión por el poder de la FIFA.

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA comienza a generar incertidumbre. Aunque el dirigente suizo ya anunció que buscará la reelección en 2027, el respaldo que durante años recibió desde Europa parece haberse debilitado y varias federaciones ya analizan la posibilidad de impulsar una candidatura alternativa.

El quiebre se profundizó tras el denominado "Balogun Gate", un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre la UEFA y el presidente de la FIFA. Las decisiones tomadas durante el Mundial 2026 terminaron por aumentar el malestar de varias federaciones europeas, que ahora buscan una figura capaz de hacerle frente en las próximas elecciones.

Entre los nombres que aparecen como posibles rivales está Aleksander Čeferin, actual presidente de la UEFA. Sin embargo, todo apunta a que el esloveno buscará continuar al frente del organismo europeo si no aparecen nuevos candidatos.

Otras opciones

Otra opción es Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain y de la European Football Clubs. El dirigente catarí ya conoce el funcionamiento de la FIFA, aunque, según los reportes citados, no tendría previsto presentarse a las elecciones. Bélgica y Polonia serían algunos de los países que más han insistido en promover su candidatura.

También aparece Dariusz Mioduski, presidente del Legia de Varsovia, quien contaría con el respaldo de dirigentes de países como Bosnia, Noruega, Suecia, Alemania y España.

Fuera de Europa, Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, también es mencionado como una posible figura con aspiraciones de llegar a la presidencia de la FIFA.

Las elecciones están previstas para el 18 de marzo de 2027, mientras que las confederaciones tienen hasta el 18 de noviembre para presentar candidatos. Infantino ya anunció que buscará la reelección, pero el camino hacia un nuevo mandato dejó de parecer sencillo. La rebelión europea ya está en marcha.

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