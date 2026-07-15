 Guatemala expulsa a nicaragüense buscado por asesinato

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Guatemala expulsa a nicaragüense requerido por la justicia de su país por asesinato

Harvin Castillo fue ubicado por la PNC en un sector del municipio de Amatitlán.

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El individuo buscado por la justicia de Nicaragua fue ubicado en Amatitlán, Guatemala., PNC
El individuo buscado por la justicia de Nicaragua fue ubicado en Amatitlán, Guatemala. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron este miércoles, 15 de julio, la captura de Harvin José Castillo Narváez,  de 33 años, un ciudadano nicaragüense requerido por las autoridades de su país por estar señalado de asesinato y otros delitos.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los investigadores de la División de Información Policial (DIP) dieron seguimiento a una denuncia recibida a través de la línea 1561, de Crime Stoppers.

Las averiguaciones realizadas permitieron ubicar al sospechosos en la colonia Villas del Río, en el municipio de Amatitlán, Guatemala, y constataron que se trataba del extranjero que contaba con una orden de captura en su país.

"Castillo Narváez es requerido por las autoridades de Nicaragua por los delitos de asesinato en concurso real y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones", detalló la institución de seguridad.

Asimismo, explicó que, por tal motivo, será expulsado del territorio guatemalteco y entregado a las autoridades nicaragüenses correspondientes.

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Salvadoreño es expulsado del país por su presunta vinculación con pandillas

En mayo de este año, la PNC informó que un ciudadano de origen salvadoreño fue capturado en la colonia El Recreo, zona 4 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, y fue expulsado hacia su país de origen. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) identificaron al detenido únicamente con el alias "El Seco" y/o "Espanto" y detallaron que tiene 32 años.

Las autoridades indicaron que la captura del salvadoreño se logró ejecutar después de hacer varias coordinaciones con el Centro Antipandillas Transaccional (CAT) de El Salvador. Esa entidad permitió establecer la verdadera identidad del detenido y por ello determinaron que pertenece a la pandilla del Barrio 18.

Según el historial, el sospechoso fue capturado en flagrancia durante septiembre de 2019 en la calzada Santa Lucía Norte, Antigua Guatemala, cuando presuntamente pretendía recoger dinero de extorsión. Asimismo, el registra antecedentes en El Salvador por posesión y tenencia de drogas, desde el 9 de diciembre de 2012, informó la PNC.

El apresado fue trasladado bajo medidas de seguridad hacia la frontera San Cristóbal, departamento de Jutiapa, para su expulsión del territorio nacional a su país, donde fue entregado a las autoridades de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

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