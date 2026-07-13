 Sismo sacude el territorio guatemalteco

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Nacionales

Sismo sacude el territorio guatemalteco

El sismo con región epicentral en las Costas del Pacífico de México fue sensible en varias localidades del Occidente y Sur de Guatemala.

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El sismo fue sensible en varias localidades del Occidente del país., Captura de pantalla
El sismo fue sensible en varias localidades del Occidente del país. / FOTO: Captura de pantalla
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que a las 19:19 horas de este lunes, 13 de julio, se registró un sismo en el territorio guatemalteco, el cual fue reportado sensible en diferentes localidades. Las autoridades le dan seguimiento aplicando los protocolos respectivos.

Por medio de un boletín emitido por la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, la entidad dio a conocer que el evento presentó una magnitud 5.4, con región epicentral en las Costas del Pacífico de México.

De forma preliminar se conoció que el temblor fue sensible en los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez, así como otras localidades aledañas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lleva a cabo al proceso de verificación de posibles daños materiales o personales tras este movimiento telúrico, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
Sala anula sentencia absolutoria a favor del exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo fue absuelto de delito de incumplimiento de deberes en julio de 2025, pero una resolución de la Sala Cuarte de la Corte de Apelaciones, anuló dicha resolución.

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