Cierre en el Caminero, Santa Catarina Pinula, tras accidente

Las autoridades de tránsito del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, dieron a conocer que se registran complicaciones para la circulación vehicular en esa jurisdicción debido a un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 6 de agosto.
Por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste del alumbrado público en el sector que conecta El Caminero con la aldea El Carmen. Debido a esta situación, el paso quedó obstaculizado.
"Se informa a los conductores que se registra un cierre total en el sector debido a un poste derribado y cableado sobre la vía pública", explicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Piula.
Agregó que se está utilizando equipo municipal para realizar las maniobras correspondientes que permitan poder liberar la vía de forma segura y en el menor tiempo posible.
La entidad recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y circular con precaución.
Otros incidentes viales
La PMT de Santa Catarina Pinula dio a conocer que un tráiler con desperfectos mecánicos permanece en el paso a desnivel de Pavón, en jurisdicción de Fraijanes, por lo cual se generan serias complicaciones para la movilidad vehicular sobre carretera a El Salvador, rumbo al oriente.
"La circulación avanza bastante lenta en el sector. Personal de la PMT mantiene presencia en el lugar para ayudar a mejorar el flujo vehicular, mientras se realizan las maniobras necesarias para retirar el vehículo", expresó una portavoz de la institución.
Agregó que otro incidente que impacta en el tránsito se registra en el kilómetro 13 de la carretera a El Salvador, con dirección a oriente, donde un tráiler con fallas se encuentra detenido y derramó diésel sobre la carretera.