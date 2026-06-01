 Temblor - sismo en Guatemala hoy, lunes 1 de junio 2026
Nacionales

Sismo sacudió el territorio guatemalteco durante la madrugada

La región epicentral se dio en el océano Pacífico.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que a las 02:54 horas de este lunes, 1 de junio, se registró un sismo en el territorio guatemalteco, el cual fue reportado sensible en diferentes localidades. Las autoridades le dan seguimiento aplicando los protocolos respectivos.

Por medio de un boletín emitido por la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, la entidad dio a conocer que el evento presentó una magnitud 4.6, con región epicentral en el océano Pacífico.

De forma preliminar se conoció que el temblor fue sensible en áreas de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Escuintla, así como otras localidades aledañas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lleva a cabo al proceso de verificación de posibles daños materiales o personales tras este movimiento telúrico, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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