 Nuevas tarifas de transporte colectivo en La Esperanza, QTZ
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Aprueban nuevas tarifas para el transporte colectivo en La Esperanza, Quetzaltenango

La medida es de carácter temporal, por lo que el precio del pasaje deberá ser modificado conforme baje el precio de los combustibles.

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Imagen ilustrativa de buses extraurbanos circulando en Guatemala., de archivo: EU
Imagen ilustrativa de buses extraurbanos circulando en Guatemala. / FOTO: de archivo: EU
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El Concejo Municipal de La Esperanza aprobó la modificación y ampliación de las tarifas del servicio de transporte colectivo de pasajeros que opera dentro del municipio, como respuesta al incremento en los costos de operación derivados del alza en el precio de los combustibles a nivel nacional.

Según el acta municipal certificada por la Secretaría Municipal, la decisión fue tomada durante la sesión ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2026, luego de analizar la solicitud presentada por transportistas locales y escuchar los argumentos expuestos en una audiencia pública. Las autoridades señalaron que el ajuste busca garantizar la continuidad del servicio sin afectar su funcionamiento.

Con la nueva disposición, las tarifas autorizadas quedan establecidas de la siguiente manera: Q3.50 por persona entre las 5:30 y las 20:00 horas; Q5.50 entre las 20:00 y las 5:30 horas; Q2.50 para recorridos dentro del perímetro urbano entre las 5:30 y las 20:00 horas; y Q3.50 para el mismo servicio en horario nocturno.

El acuerdo municipal, publicado este jueves 6 de agosto en el diario oficial, establece que estas tarifas tendrán carácter temporal y deberán revisarse conforme a la variación en el precio de los combustibles o ante la eventual aprobación de un subsidio por parte del Gobierno Central.

Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasaje

Los ajustes en las tarifas se aplicaron en localidades de Guatemala y Sacatepéquez.

Voto razonado y vigencia

Según el acta, durante la discusión del punto sobre el ajuste de la tarifa, el concejal tercero, Oswaldo Gabriel Mejía Macario, razonó su voto al considerar que el aumento debió socializarse previamente con la comunidad, ya que podría afectar la economía de los estudiantes y otros sectores de la población.

El acuerdo podrá entrar en vigor tras su publicación en el Diario de Centro América y su certificación correspondiente para los efectos legales.

Las autoridades municipales indicaron que la medida busca equilibrar la sostenibilidad del servicio de transporte con las necesidades de movilidad de los habitantes del municipio.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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