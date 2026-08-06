Halle Berry brilla en la playa con bata transparente

Halle Berry ha vuelto a captar la atención mundial al compartir una serie de fotografías en sus redes sociales, donde posa con una arriesgada bata transparente que dejó poco a la imaginación.
Las imágenes, tomadas durante su estancia en un exclusivo destino turístico, rápidamente se viralizaron, generando una ola de elogios por su confianza y estilo a sus 59 años.
En las instantáneas que deslumbraron a millones de usuarios, Halle Berry aparece en el jardín de un hotel luciendo una llamativa bata rosa confeccionada con tela traslúcida y adornada con un delicado estampado floral.
La prenda, ligera y elegante, se convirtió en la protagonista de la sesión fotográfica gracias a su diseño atrevido y sofisticado, que la actriz decidió llevar semiabierta.
Este detalle permitió apreciar la espectacular figura que la estrella de Hollywood mantiene, confirmando su estatus como una de las figuras más admiradas de la industria del entretenimiento.
Su seguridad frente a la cámara fue evidente, complementando su relajado look vacacional con una cabellera ligeramente despeinada, gafas de sol y un sombrero, elementos que reforzaron el estilo veraniego de las postales compartidas en Instagram.
La lucha contra el edadismo y nuevos proyectos
Más allá de su impacto en redes sociales, Halle Berry también se ha pronunciado sobre temas relevantes en la industria.
Recientemente, conversó con The Cut acerca de su papel como Sharon Coombs en la película Crime 101. La cinta, según IMDB, narra la historia de un ladrón y una corredora de seguros que se unen para planear un gran atraco, mientras un detective les sigue de cerca.
La actriz destacó que la producción aborda una problemática social importante: el edadismo, y cómo las mujeres a menudo son marginadas a medida que envejecen.
"El personaje me resonó profundamente. Llegas a una edad en la que te sientes marginada, devaluada. Lo sientes en el trabajo. Lo sientes en la sociedad", afirmó Berry, añadiendo con determinación: "No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca", en referencia a su postura ante el edadismo en Hollywood.
Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado para enfocarse más directamente en la salud y la longevidad de las mujeres.
"Tengo casi 60 años. Luchar por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable para mi segundo acto", explicó
Halle Berry enfatizó la importancia de la conversación abierta: "Me di cuenta de que solo nosotras, las mujeres, podemos desestigmatizar esto hablando de ello, haciéndolo aceptable, hablando de ello con nuestros maridos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo".