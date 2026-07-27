Adria Arjona deslumbrante en Comic-Con con vestido transparente

Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona y actual pareja del actor Jason Momoa, fue una de las figuras que asistieron a la San Diego Comic-Con 2026 para presentar la cinta de acción "Onslaught".
El filme fue presentado por su director, Adam Wingard, durante un panel programado para el jueves 23 de julio a las 17:30 horas en el Ballroom 20 del San Diego Convention Center.
La actriz acaparó todas las miradas mientras promocionaba el próximo filme, aportando una elegancia natural y un gran carisma a uno de los paneles más esperados del evento.
Además de Adria Arjona, el panel contó con la participación de los actores Dan Stevens, Rebecca Hall y Drew Starkey, quienes forman parte del reparto de la película.
La historia de "Onslaught" sigue a una francotiradora del ejército que deberá enfrentarse a un escuadrón rebelde de supersoldados modificados genéticamente, mientras intenta proteger la vida de su pequeña hija.
La cinta representa el regreso de Adam Wingard a la Comic-Con de San Diego, uno de los eventos de entretenimiento y cultura pop más importantes del mundo.
Más detalles
Los fans han estado entusiasmados con la participación de Adria Arjona en el Universo DC de James Gunn desde que su fichaje acaparó los titulares, y el misterio que rodea a su personaje no ha hecho más que aumentar con el tiempo.
La protagonista de 'Andor' ha mantenido los detalles en secreto, dejando que las especulaciones se desborden en las redes sociales sobre qué icónico personaje de DC podría estar interpretando.
Recientemente, Adria Arjona concedió una entrevista a Collider durante la promoción de su nueva película, 'Onslaught', en la Comic-Con de San Diego, y la conversación rápidamente giró en torno a su próximo papel en 'Man of Tomorrow'.
A pesar de haber trabajado anteriormente con Peter Safran y James Gunn en 'The Belko Experiment' (2016), Adria Arjona reveló que aún tenía que demostrar su valía antes de conseguir un papel en la nueva película de DC.
Confirmó que todavía no ha comenzado el rodaje de 'Man of Tomorrow', aunque ya se siente mucho más segura que al principio de su carrera.