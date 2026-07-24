 Johnny Depp Impacta en Comic-Con con Transformación
Farándula

Johnny Depp reaparece por sorpresa en la Comic-Con con impactante transformación

El actor presentó el primer adelanto de su nueva película y protagonizó uno de los momentos más comentados de la convención.

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Johnny Depp, Redes sociales
Johnny Depp / FOTO: Redes sociales
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Johnny Depp volvió a acaparar la atención del mundo del entretenimiento con una inesperada aparición en la Comic-Con de San Diego 2026. El actor estadounidense dejó boquiabiertos a los asistentes al presentarse completamente caracterizado como Ebenezer Scrooge, el icónico personaje creado por Charles Dickens, para promocionar su nueva película Ebenezer: A Christmas Carol.

La participación de Depp no había sido anunciada por Paramount Pictures, por lo que su llegada se convirtió en una de las mayores sorpresas del evento. Vestido con un largo abrigo negro, sombrero de copa, bastón, barba canosa y un elaborado maquillaje de prostéticos, el actor recorrió el recinto sin salir nunca del personaje.

Una aparición que sorprendió a los fanáticos

El actor apareció primero en una recreación de la tienda "Scrooge & Marley", instalada en el distrito Gaslamp de San Diego como parte de la promoción de la película. Allí interactuó durante varios minutos con los asistentes, respondió preguntas con el característico mal humor de Scrooge y protagonizó divertidos intercambios con fanáticos disfrazados de algunos de sus personajes más famosos, como Jack Sparrow, Willy Wonka y Edward Scissorhands.

En uno de los momentos más comentados, Johnny Depp preguntó en tono de broma a un admirador vestido como Edward Scissorhands cómo hacía para ir al baño con aquellas manos de tijera, provocando carcajadas entre el público. También lanzó la clásica frase de Scrooge, "¿Qué tiene de bueno?", cuando un fan lo saludó con un "Buen día".

Más tarde, el actor subió al escenario del panel "Directors on Directing" en el Hall H, donde presentó oficialmente el primer tráiler de la película, que fue recibido con una ovación por parte de los asistentes.

Su gran regreso a Hollywood

Ebenezer: A Christmas Carol representa el regreso de Johnny Depp a una gran producción de Hollywood después de varios años marcado por sus batallas legales y un periodo alejado de los grandes estudios cinematográficos.

La película, dirigida por Ti West, ofrecerá una versión más oscura y sobrenatural del clásico navideño de Charles Dickens publicado en 1843. En esta adaptación, Scrooge enfrentará un recorrido por su pasado, presente y futuro con un tono cercano al terror gótico, sello característico del director.

Durante la CinemaCon celebrada meses atrás en Las Vegas, Depp ya había adelantado que interpretar a Scrooge era un sueño personal.

"Ha sido un privilegio extraordinario", expresó entonces el actor, quien confesó que siempre sintió fascinación por el personaje desde su infancia.

Un elenco de primer nivel

La nueva adaptación reúne a un amplio reparto encabezado por Johnny Depp junto a Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Sam Claflin, Ellie Bamber, Charlie Murphy, Arthur Conti, Henry Lloyd-Hughes y Tramell Tillman.

Ian McKellen incluso elogió recientemente el ambiente de trabajo durante el rodaje y describió la experiencia junto a Depp como "una verdadera muestra de compañerismo", destacando la actitud positiva del protagonista durante las grabaciones.

Paramount Pictures confirmó que Ebenezer: A Christmas Carol llegará a los cines el próximo noviembre de 2026. El primer avance muestra una historia mucho más sombría que las adaptaciones tradicionales del clásico de Dickens, con elementos sobrenaturales y un Scrooge atormentado por los fantasmas de la Navidad.

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