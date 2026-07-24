 Apertura 2026: Antigua debuta con triunfo ante Marquense
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Apertura 2026: Antigua debuta con triunfo ante Marquense

El partido quedó marcado por la utilización del Football Video Support (FVS), el cual duró siete minutos en avalar el gol de descuento de Marquense.

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Antigua derrotó a Marquense en el estadio Pensativo
Antigua derrotó a Marquense en el estadio Pensativo / FOTO: Antigua GFC
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El torneo corto número 55 de la historia de la Liga Nacional arrancó este viernes 24 de julio en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con el duelo entre las oncenas del Antigua G. F. C. del técnico argentino Mauricio Tapia y del Deportivo Marquense del estratega mexicano Omar Arellano.

La temporada 2026-2027 arrancó este viernes con la novedad que ahora en cada uno de los partidos se implementa el sistema Football Video Support (FVS), una modalidad simplificada del Video Assistant Feferee (VAR).

Pese a la jornada de bloqueos vivido este día en Guatemala, al estadio Pensativo llegó una buena cantidad de aficionados que alentaron en todo el momento al cuadro "Panza Verde", que antes del arranque de la temporada ya había participado en la Súper Copa Bantrab 2026, donde logró el título tras ganar la final al cuadro de Aurora en una tanda de penales.

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A pocas horas del arranca del Torneo Apertura 2026, la Liga Nacional de Guatemala da una postura final sobre el tema.

Triunfo de Antigua 

Un partido sin muchas emociones durante la primera parte, que solamente tuvo una jugada polémica, y fue una mano no sancionada en el área de Marquense, pero las imágenes de televisión demostraron que el esférico había pegado primero en la rodilla y posteriormente en la mano, situación que fue determinante para que los locales no pidieran la intervención del FVS.

Para la segunda parte, el partido seguí con la misma dinámica, pero fue Denilson Ochaeta quien asustó a los "Panza Verdes" con un remate potente al arco al 61, el cual se estrelló en la parte de afuera de la red.

Llegando al 68, se abrieron las puertas de las emociones. Jostin Colindres anotó el 1-0 a favor de Antigua. Luego cayó el 2-0 gracias al tanto de Agustín Maziero al 71.

Al 79, vino el descuento de Marquense con el gol de Javier Ledesma, y hasta ahí el marcador era de 2-1. Pero Walter López, el cuarto árbitro del partido y con potestad de decir el tema del FVS, observó la jugada y tardó siete minutos en observar la jugada y al final determinó que el gol era lícito.

Dicha situación generó disconformidad entre los jugadores por la tardanza en revisar una jugada de gol.

Al final, ganó Antigua y suma sus primeros tres puntos dentro del Apertura 2026. 

Calendario de partidos

  • Viernes 24 de julio: Antigua 2-1 Marquense
  • Viernes 24 de julio: Municipal vs. Mixco a las 20:00 horas con arbitraje de Steb Morales
  • Sábado 25 de julio: San Pedro vs. Xelajú a las 13:00 horas con arbitraje de Alan Monroy
  • Sábado 25 de julio: Aurora vs. Guastatoya a las 15:00 horas con arbitraje de Elmer Herrera
  • Sábado 25 de julio: Malacateco vs. Cobán Imperial a las 19:00 horas con arbitraje de Kevin Cacao
  • Domingo 26 de julio: Suchitepéquez vs. Comunicaciones a las 17:00 horas con arbitraje de Diego Ojer  
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