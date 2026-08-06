 Modelo muere en trágico accidente durante rodaje comercial
Farándula

Tragedia en un rodaje: modelo muere durante grabación de un comercial

Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en tragedia. El modelo e influencer Manoel “Mano” Machinek falleció tras sufrir un fatal accidente mientras grababa un comercial.

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Manoel Mano Machinek, Redes sociales
Manoel Mano Machinek / FOTO: Redes sociales
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El mundo del modelaje y el entretenimiento europeo se encuentra de luto tras la muerte de Manoel "Mano" Machinek, modelo, fotógrafo e influencer de 37 años, quien perdió la vida mientras participaba en la filmación de un comercial automovilístico en el norte de Italia.

El accidente ocurrió el pasado 30 de julio en la carretera que atraviesa el monte Mottarone, una ruta panorámica cercana a la localidad de Gignese y al lago Mayor, un escenario elegido por la producción debido a sus impresionantes paisajes. Sin embargo, lo que debía convertirse en una espectacular grabación terminó transformándose en una tragedia que hoy continúa bajo investigación.

Un accidente durante una escena de conducción

De acuerdo con la información difundida por medios europeos, la producción había cerrado temporalmente un tramo de la carretera para realizar las grabaciones del comercial.

Machinek conducía un Porsche 993 RS azul, un vehículo deportivo alquilado especialmente para la producción, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas perdió el control al tomar una curva.

El automóvil salió de la carretera, descendió por un terraplén y terminó impactando violentamente contra un árbol de gran tamaño.

Equipos de bomberos, paramédicos y un helicóptero de rescate acudieron rápidamente al lugar del accidente. Los socorristas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos; sin embargo, las graves lesiones sufridas por el modelo hicieron imposible salvarle la vida.

La investigación continúa

Las autoridades italianas mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el accidente.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es que las cámaras utilizadas para la producción no estaban grabando en el momento exacto del siniestro, por lo que no existe un registro audiovisual que permita reconstruir los últimos segundos antes del impacto.

Los agentes analizan testimonios del equipo de producción, evidencias en el lugar del accidente y las condiciones mecánicas del vehículo para establecer si existió alguna falla técnica, un error humano o algún otro factor que provocara la tragedia.

¿Quién era Manoel "Mano" Machinek?

Manoel Machinek nació en Alemania, aunque durante los últimos años residía en Suiza, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

Era conocido no solo como modelo, sino también como fotógrafo especializado en automóviles deportivos, presentador de eventos relacionados con el mundo del motor e influencer en redes sociales.

Su popularidad creció en 2022 gracias a su participación en la primera temporada del reality austríaco Forsthaus Rampensau, donde concursó junto a su pareja, la modelo Maria Maksimovic.

Fuera de la televisión, Machinek era un apasionado del automovilismo y acostumbraba compartir imágenes de vehículos deportivos, competencias y eventos automovilísticos, una afición que incluso formaba parte de su trabajo profesional.

El emotivo adiós de su pareja

Tras confirmarse la tragedia, Maria Maksimovic compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al hombre con quien compartía su vida.

"Mi amado Mano murió en un trágico accidente automovilístico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en este mundo: conducir un auto", escribió la modelo, publicación que rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores y colegas.

La cadena austríaca ATV, responsable de emitir el reality que dio a conocer a Machinek, también lamentó públicamente su fallecimiento mediante un comunicado.

"Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este difícil momento", expresó la televisora.

La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores, amigos y figuras del entretenimiento europeo, quienes destacaron la alegría, el profesionalismo y la pasión que Machinek transmitía tanto dentro como fuera de las cámaras.

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