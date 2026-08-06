 Fotos y Nombres de los Sospechosos en Caso César Gastélum
Farándula

Revelan fotos de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum

La muerte del creador de contenido, ocurrida el 4 de agosto de 2026 durante una transmisión en vivo, genera controversia por la difusión de fotografías de presuntos implicados

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César Gastélum, Instagram
César Gastélum / FOTO: Instagram
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La investigación en torno al homicidio de César Gastélum ha tomado un nuevo rumbo en el ámbito digital, luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse fotografías y nombres de los individuos señalados como los presuntos responsables del ataque.

Estas publicaciones virales sugieren que uno de ellos habría sido el autor material del crimen, mientras que al otro lo identifican como el supuesto autor intelectual.

Sin embargo, ninguna autoridad ha validado las identidades, las funciones atribuidas ni la conexión de estas personas con el asesinato.

César Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto de 2026, un hecho que conmocionó a sus seguidores y a la opinión pública.

El creador de contenido se encontraba realizando una transmisión en vivo desde el exterior de un establecimiento de comida rápida, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, cuando fue atacado.

El material audiovisual del momento del crimen muestra la llegada de dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos disparó directamente contra César Gastélum y ambos huyeron rápidamente del lugar.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Minutos antes del ataque, la misma motocicleta habría pasado cerca de César Gastélum y las personas que lo acompañaban, e incluso en el audio de la transmisión se escucha a uno de ellos expresar preocupación por la presencia de los motociclistas.

La difusión de supuestas identidades en línea

La primera publicación retomada en redes presenta una fotografía tomada de la grabación y asegura que el hombre que conducía la motocicleta habría sido quien disparó.

En el contenido también aparecen imágenes de dos personas ajenas a la escena del crimen, acompañadas por mensajes que las identifican como posibles implicadas.

Sin embargo, las capturas no muestran documentos judiciales, informes periciales ni declaraciones oficiales que sustenten las acusaciones. Además, la imagen está acusada de haber sido creada con inteligencia artificial.

Peso Pluma vinculado al asesinato de César Gastélum en Culiacán

Una serie de publicaciones virales mezcló nombres, imágenes y acusaciones con el cantante de regional mexicano

Otra imagen menciona por nombre a un joven y lo señala como supuesto autor intelectual del homicidio, además de atribuirle vínculos con una facción criminal. Tampoco existe confirmación pública de la Fiscalía de Sinaloa o del Gabinete de Seguridad que respalde esa versión.

El Gabinete de Seguridad de México ha confirmado que trabaja en estrecha coordinación con la Fiscalía de Sinaloa para avanzar en la investigación del asesinato de César Gastélum, calificando el suceso como una "agresión directa". 

También señaló que se revisan cámaras de videovigilancia y otros indicios para "identificar y detener a los responsables".  

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