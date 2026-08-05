 Peso Pluma vinculado al asesinato de César Gastélum
Farándula

Peso Pluma vinculado al asesinato de César Gastélum en Culiacán

Una serie de publicaciones virales mezcló nombres, imágenes y acusaciones con el cantante de regional mexicano

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Peso Pluma César Gastelum , Instagram
Peso Pluma César Gastelum / FOTO: Instagram
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El asesinato de César Gastélum en Culiacán generó una ola de rumores y especulaciones que involucraron a figuras públicas como Ana Gastélum y al cantante Peso Pluma.

Sin embargo, ninguna autoridad ha vinculado al artista con el crimen, pese a la información ampliamente difundida en redes sociales.

El origen de las especulaciones se relaciona con diversas publicaciones virales que mostraban una imagen donde aparecen Peso Pluma y Ana Gastélum, además de antiguos panfletos distribuidos previamente en Culiacán y la coincidencia de apellidos entre la conocida creadora de contenido y la víctima.

César Gastélum, conocido en redes como "Cesarín", perdió la vida la noche del 4 de agosto. Se encontraba haciendo una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, en el sector Tres Ríos de la capital sinaloense, cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y uno de ellos le disparó a corta distancia. Las dos personas que acompañaban a César salieron ilesas.

Tras el ataque, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación, pero hasta el momento no hay detenidos ni se ha revelado un posible móvil.

El hecho causó conmoción, ya que el homicidio se registró tanto en la transmisión en vivo como en cámaras del local. Compartir estos videos ha expuesto tanto a la familia como a la audiencia a contenido violento y revictimizante.

Desmintiendo los vínculos

 Después del homicidio, empezó a circular la versión de que César era familiar de Ana Gastélum, aunque no existe evidencia ni confirmación pública de parentesco. Hasta ahora, solo comparten apellido y lugar de origen; Ana tampoco ha declarado públicamente que César pertenezca a su familia.

Parte de la confusión se produjo por unos volantes lanzados en enero de 2025 en Culiacán, los cuales, de autoría desconocida, contenían los nombres de Ana Gastélum y Peso Pluma entre una lista de 25 personas señaladas por supuestos vínculos con Los Chapitos. César Gastélum no aparecía en dicha lista.

Los señalamientos de estos panfletos no sustituyen pruebas judiciales ni cuentan con respaldo público de investigaciones oficiales.

Por ello, vincular a Ana o a Peso Pluma con el asesinato va más allá de los hechos verificados. Hasta el momento, la investigación sigue abierta y es tarea de la Fiscalía estatal determinar responsables y motivos.

Mientras no haya evidencia presentada por una autoridad competente, todas las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia. El caso demanda distinguir entre información confirmada, coincidencias y rumores anónimos esparcidos en redes sociales.

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