 Tiroteo en Carolina del Norte, agosto 2026
Internacionales

Nuevo tiroteo en EE. UU.: Tres muertos en Carolina del Norte

Agentes policiales informaron de “un tiroteo masivo ocurrido en Brooks Road, en Prospect Hill”.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Sirena de patrulla / FOTO:
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Tres personas murieron, entre ellas el presunto atacante, y otra resultó herida en medio de un tiroteo masivo en la localidad de Prospect Hill, Carolina del Norte, EE. UU., según informaron este miércoles autoridades locales.

La Oficina Estatal de Investigación de ese territorio del sureste de EE. UU. declaró que agentes policiales informaron de "un tiroteo masivo ocurrido de madrugada en Brooks Road, en Prospect Hill".

Las autoridades aclararon que se trata de un incidente aislado y aún no han divulgado la identidad de las personas involucradas, aunque el sheriff del Condado de Caswell, Tony Durden, declaró, en rueda de prensa, que todos los implicados son adultos y pertenecientes a la misma familia.

Además, los responsables de la investigación tranquilizaron a la población, al asegurar que no había ninguna amenaza para el resto de la ciudadanía.

"Este fue un incidente aislado, por favor, tengan a la familia en sus oraciones", pidió Durden.

El sábado pasado se registró otro tiroteo masivo en un restaurante de hamburguesas en Twin Falls (Idaho), en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas.

La hamburguesería se ubica en un zona de ocio muy concurrida, especialmente el fin de semana, por lo que las autoridades tuvieron que acordonar el sector y pedir a los ciudadanos que no se acercaran al lugar para garantizar su seguridad.

Los tiroteos masivos son una de las mayores amenazas sociales a las que se enfrenta EE. UU. y, según el conteo de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 290 en todo el país.

*Con información de EFE

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