 Declaraciones de Álvaro Medrano, portero Sub-20 de Guatemala
Deportes

Álvaro Medrano: “Demostramos que somos unos guerreros”

El portero de la Sub-20 de Guatemala tuvo solo dos titularidades, donde la “Bicolor” perdió, y cerró la noche agrediendo a jugadores estadounidenses.

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Álvaro Medrano, portero de la Sub-20 de Guatemala
Álvaro Medrano, portero de la Sub-20 de Guatemala / FOTO: Captura de video Concacaf
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Álvaro Medrano, portero Sub-20 de la Selección Nacional de Guatemala, brindó declaraciones a la Concacaf tras el partido de cuartos de final del Campeonato Masculino Sub-20 de la Concacaf, y el cual se perdió ante Estados Unidos, que terminó por llevarse la clasificación a las semifinales del torneo y a la Copa del Mundo de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.

"Dimos todo y estoy orgulloso de este grupo. Tuvimos contra la rienda a Estados Unidos. Lo dimos todo en la cancha y lamentablemente no se nos dio esta vez", expresó el portero juvenil.

"Ejecutamos el plan táctico bien, tratamos de hacer lo que dijo el profe, simplemente no se nos dio, así es el futbol. Solo nos queda levantar la cabeza", añadió Álvaro Medrano.

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"Somos unos guerreros"

Al ser consultado sobre el aprendizaje que dejó el Premundial Sub-20 de Concacaf, el portero que pertenece al Woodstock Academy de Estados Unidos, señaló que son unos guerreros y que jamás se dieron por vencido. Además, resaltó el carácter y la valentía del grupo.  

"Demostramos que somos unos guerreros y no nos damos por vencido, carácter no nos falta, con el que tengamos enfrente nos vamos a parar con valentía, y me voy orgulloso del trabajo que hicieron nuestros compañeros", sentenció Álvaro Medrano.   

Cierran con espectáculo bochornoso

Álvaro Medrano fue el portero que arrancó como titular con la "Bicolor" en el Premundial Sub-20, donde perdieron ante Costa Rica (0-1), posteriormente estuvo en la banca ante Antigua y Barbuda (se ganó 4-0) y ante México (derrota 0-4).

Medrano regresó al partido más importante del campeonato, el duelo ante Estados Unidos, donde los vencieron 3-1 y le quitaron el boleto al Mundial Sub-20.

La impotencia de los juveniles los llevó a ensuciar el festejo de los estadounidenses. Una serie de empujones dejó una mala imagen del combinado nacional, que demostró, ser malos perdedores.   

La trifulca final tuvo como gran protagonista a Medrano que arremetió contra los jugadores de Estados Unidos. 

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