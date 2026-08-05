Fátima Bosch revela sus temores antes de llegar a Guatemala

La actual Miss Universe, Fátima Bosch, ya se encuentra en Guatemala para participar en las actividades previas a la gran final de Miss Universe Guatemala 2026. Sin embargo, antes de iniciar su agenda oficial, la reina de belleza sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió un momento de angustia durante su traslado al país.
A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Bosch compartió una fotografía tomada desde el interior de una avioneta y confesó que el viaje estuvo marcado por el miedo que siente al abordar este tipo de aeronaves.
"Lloré todo el camino"
En la publicación, la mexicana escribió: "¡Llegamos! Después de llorar todo el camino porque me dan pavor las avionetas, se logró", acompañando el mensaje con la ubicación "Guatemala".
La confesión rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que compartió una experiencia personal antes de comenzar sus compromisos oficiales en el país.
Aunque suele mostrarse segura durante sus apariciones públicas y eventos internacionales, esta vez la soberana de Miss Universe dejó ver un lado más humano al hablar de uno de sus mayores temores.
Una visita muy esperada
La llegada de Fátima Bosch forma parte de las actividades organizadas por Miss Universe Guatemala con motivo de la elección de la nueva representante nacional.
Esta será una nueva visita de la reina universal al país, luego de haber incluido a Guatemala entre los primeros destinos de su gira internacional tras obtener la corona de Miss Universe 2025. Durante ese viaje participó en actividades sociales, culturales y de promoción junto a la organización nacional.
Estará presente en la gran final
Fátima Bosch será una de las invitadas especiales de la final de Miss Universe Guatemala 2026, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto. En el certamen competirán 27 candidatas provenientes de distintos departamentos y de la comunidad guatemalteca en el extranjero, quienes buscarán convertirse en la nueva representante del país rumbo al concurso internacional.
Su presencia es uno de los principales atractivos del evento, ya que acompañará la coronación de la nueva reina y participará en diversas actividades oficiales organizadas durante su estadía.