 Fátima Bosch revela sus temores antes de llegar a Guatemala
Farándula

Fátima Bosch confiesa el miedo que vivió antes de aterrizar en Guatemala

Fátima Bosch, Miss Universe, ya está en Guatemala y participará en uno de los eventos de belleza más importantes del país.

Compartir:
Fátima Bosch Miss Universe, Foto Miss Universe redes sociales
Fátima Bosch Miss Universe / FOTO: Foto Miss Universe redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La actual Miss Universe, Fátima Bosch, ya se encuentra en Guatemala para participar en las actividades previas a la gran final de Miss Universe Guatemala 2026. Sin embargo, antes de iniciar su agenda oficial, la reina de belleza sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió un momento de angustia durante su traslado al país.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Bosch compartió una fotografía tomada desde el interior de una avioneta y confesó que el viaje estuvo marcado por el miedo que siente al abordar este tipo de aeronaves.

"Lloré todo el camino"

En la publicación, la mexicana escribió: "¡Llegamos! Después de llorar todo el camino porque me dan pavor las avionetas, se logró", acompañando el mensaje con la ubicación "Guatemala".

La confesión rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que compartió una experiencia personal antes de comenzar sus compromisos oficiales en el país.

Foto embed
Fátima Bosch - Captura de pantalla

Aunque suele mostrarse segura durante sus apariciones públicas y eventos internacionales, esta vez la soberana de Miss Universe dejó ver un lado más humano al hablar de uno de sus mayores temores.

Una visita muy esperada

La llegada de Fátima Bosch forma parte de las actividades organizadas por Miss Universe Guatemala con motivo de la elección de la nueva representante nacional.

Esta será una nueva visita de la reina universal al país, luego de haber incluido a Guatemala entre los primeros destinos de su gira internacional tras obtener la corona de Miss Universe 2025. Durante ese viaje participó en actividades sociales, culturales y de promoción junto a la organización nacional.

Foto embed
Fátima Bosch - Captura de pantalla

Estará presente en la gran final

Fátima Bosch será una de las invitadas especiales de la final de Miss Universe Guatemala 2026, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto. En el certamen competirán 27 candidatas provenientes de distintos departamentos y de la comunidad guatemalteca en el extranjero, quienes buscarán convertirse en la nueva representante del país rumbo al concurso internacional.

Su presencia es uno de los principales atractivos del evento, ya que acompañará la coronación de la nueva reina y participará en diversas actividades oficiales organizadas durante su estadía.

En Portada

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidost
Nacionales

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidos

02:56 PM, Ago 05
Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividadt
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

01:43 PM, Ago 05
Ejecutivo explica situación de salud del presidente Arévalot
Nacionales

Ejecutivo explica situación de salud del presidente Arévalo

01:02 PM, Ago 05
MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos abiertos en su contrat
Nacionales

MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos abiertos en su contra

12:48 PM, Ago 05
Fuertes acusaciones de Saúl Phillip contra el arbitraje guatemaltecot
Deportes

Fuertes acusaciones de Saúl Phillip contra el arbitraje guatemalteco

02:28 PM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar