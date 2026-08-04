 Esposa de Mario Cimarro gana batalla legal por violencia
Farándula

Esposa de Mario Cimarro lo acusa de violencia y gana batalla legal para salir de EE.UU.

El galán de Pasión de Gavilanes está en medio del escándalo después de que la modelo Bronislava Greguaová revelara que sufrió violencia doméstica “40 veces multiplicado por dos”.

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Mario Cimarro, Instagram
Mario Cimarro / FOTO: Instagram
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Bronislava Gregušová obtuvo una victoria legal significativa en su proceso de divorcio con el reconocido actor cubano Mario Cimarro, al conseguir la autorización judicial para trasladarse con su hija Briana a Eslovaquia.

La noticia, confirmada por la modelo eslovaca, marca un nuevo capítulo para madre e hija, quienes ya se encuentran en su país natal, listas para un nuevo comienzo.

Bronislava Gregušová reveló en un podcast junto a su hermana que fue victima de violencia doméstica por parte de Mario Cimarro, incluso el caso llegó a manos de la policía cuando lo denunció en uno de los episodios.

La modelo, de 34 años, afirmó que al principio su vida parecía un cuento de hadas, pero tras el nacimiento de su hija, la situación empezó a cambiar. 

"Quisiera confirmar la información más importante. No es solo una especulación. Es cierto, hubo violencia doméstica. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces. Cuarenta veces, multiplícalo por dos", declaró la modelo.

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Mensaje esposa Mario Cimarro - Instagram

También admitió que la decisión de llamar a la policía fue uno de los momentos más difíciles de su vida. "Tomé la decisión después de mucho tiempo. La policía vino y se lo llevó", recordó.

Según la decisión judicial, se le otorgó protección y a Mario Cimarro, de 55, se le impuso una orden de alejamiento. La ex concursante de Miss Eslovaquia aclaró que la medida de mudarse a su país no es temporal, sino fue una medida definitiva que le concedió un juez.  

Relación con el actor

Mario Cimarro y Bronislava Gregušová habrían contraído matrimonio en secreto en Las Vegas en 2022, el mismo año en que nació su hija Briana.

La pareja presentó públicamente a la pequeña en mayo de 2023, describiéndola como "la luz de nuestras vidas", un momento de felicidad que ahora contrasta con el actual proceso de separación.

El proceso de divorcio se tramitó en Estados Unidos, donde Gregušová residía con Briana mientras esperaba la resolución judicial.

Durante este período, medios eslovacos reportaron que la modelo denunció violencia doméstica en el marco de su relación. Por su parte, Mario Cimarro habría rechazado públicamente estas acusaciones, señalando que el asunto estaba en manos de la justicia y que su principal preocupación era el bienestar de su hija.

El galán de telenovelas, conocido por su papel en "Pasión de gavilanes", atraviesa un período especialmente intenso en el ámbito personal. A finales del año pasado, Mario Cimarro sufrió la pérdida de su madre, María Paz, a quien describió como "la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir".

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