Gesto de Messi con damnificados por los incendios en España

La solidaridad de Lionel Messi volvió a trascender las canchas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente este martes la donación de 80.000 euros realizada por el capitán de la selección argentina para apoyar las labores de reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los devastadores incendios forestales que golpearon recientemente a España. El reconocimiento fue compartido por la funcionaria a través de su cuenta en la red social X, donde también expresó su deseo de recibir pronto al futbolista para agradecerle personalmente el gesto.
"Leo Messi donó 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió Díaz Ayuso. La aportación del campeón del mundo llega en un momento especialmente complejo para el país, que enfrenta una de las temporadas de incendios más severas de las últimas décadas. Las llamas han provocado una enorme destrucción material y ambiental, además de poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
Situación delicada en Madrid y otras regiones de España
En poco más de dos semanas, los incendios se extendieron por distintas regiones de España y parte del sur de Francia, consumiendo cerca de 77.000 hectáreas y obligando a evacuar a aproximadamente 90.000 personas. Uno de los focos más graves se registró en la provincia de Ávila, donde el fuego arrasó alrededor de 50.000 hectáreas, destruyó viviendas, campings, instalaciones recreativas y amplias zonas forestales. Posteriormente, las llamas avanzaron hacia Toledo, mientras otro incendio de gran magnitud permanecía activo en Castellón.
De acuerdo con especialistas, la intensidad de estos incendios respondió a una combinación de factores climáticos poco habituales. Las abundantes lluvias registradas durante la primavera favorecieron el crecimiento de vegetación, que posteriormente se secó rápidamente debido a las elevadas temperaturas de mayo y junio, convirtiéndose en un combustible ideal para la propagación del fuego.