 Messi queda exento del 'All-Star' de la MLS por Mundial
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Lionel Messi: Duro golpe para el 'All-Star' de la MLS

Conoce la razón por la cual Lionel Messi y Rodrigo De Paul quedan fuera del famoso “Juego de Estrellas” de la MLS

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Lionel Messi, Inter Miami
Lionel Messi, Inter Miami / FOTO: EFE
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La Major League Soccer (MLS) anunció este sábado que los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami, quedan exentos del 'All-Star' de la próxima semana después de haber disputado el Mundial de futbol de la FIFA 2026 hasta sus últimas instancias.

El 'All-Star', o el Juego de las Estrellas, que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la Liga MX, se disputará el próximo miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

Messi -junto a su entonces compañero Jordi Alba- fue sancionado el año pasado con un partido de suspensión por saltarse el 'All-Star' en un culebrón que enfrentó a la liga con el club. Ambos venían de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter Miami.

Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Por su parte, la MLS investiga el fichaje de Casemiro por posible negociación ilegal.

Así fue el acuerdo

En su comunicado, la MLS explicó que, antes de iniciar la presente temporada, se acordó que los jugadores que terminasen su participación en el Mundial 2026 podían negociar con sus clubes el descanso y el calendario adecuados para su reincorporación.

Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina al concluir la Copa del Mundo y este sábado se perderán su segundo partido con el Inter Miami en la MLS, contra el Montreal. El club no ha informado cuándo espera que se reincorporen.

"En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS 'All-Star' Game 2026", informó la MLS.

Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Por su parte, la MLS investiga el fichaje de Casemiro por posible negociación ilegal.

Historia de los All-Star

El Juego de Estrellas de la Major League Soccer es un partido anual de fútbol organizado por la Major League Soccer que enfrenta a jugadores seleccionados de la liga contra un club internacional o jugadores seleccionados de otra liga.

Inicialmente, la MLS adoptó un formato tradicional de juego de estrellas utilizado por otras ligas deportivas norteamericanas, donde la Conferencia Este se enfrentaba a la Conferencia Oeste.

Esto evolucionó hasta convertirse en el sistema actual, donde la liga invita anualmente a un club extranjero a jugar contra un equipo de estrellas de la liga en un partido amistoso.

Las Estrellas de la MLS tienen un récord de 9-8 en la competición, que generalmente marca la mitad de la temporada. Los jugadores obtienen un lugar en la plantilla mediante una combinación de votación de los aficionados y selecciones del entrenador designado y el comisionado de la liga.

*Información EFE.

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