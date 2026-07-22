 Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami
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Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Por su parte, la MLS investiga el fichaje de Casemiro por posible negociación ilegal.

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Lionel Messi y Casemiro coincidirán en el Inter Miami
Lionel Messi y Casemiro coincidirán en el Inter Miami / FOTO: EFE e Inter Miami
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El brasileño Casemiro fichó este miércoles por el Inter Miami, según anunció el club, que comunicó que su vinculación con el mediocentro se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando concluya la 'Sprint Season' de la MLS, aunque tendrá opción de extenderla hasta junio de 2029.

"Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el Club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí", dijo en un comunicado el futbolista, ganador de cinco Ligas de Campeones con el Real Madrid.

Casemiro se incorpora al Inter Miami como agente libre, después de que finalizase en junio su contrato con el Manchester United, equipo al que ayudó a levantar dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.

El mediocentro acaba de disputar el Mundial con Brasil, que cayó eliminada en octavos de final frente a Noruega.

En el Inter Miami compartirá vestuario con el argentino Lionel Messi, su rival habitual en múltiples clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona y al que también se ha enfrentado en incontables ocasiones con la camiseta de la 'Seleçao'.

La incorporación de Casemiro al grupo, sin embargo, está pendiente de que obtenga el visado de trabajo, aclaró el Inter Miami.

Investigan su fichaje

- La Major League Soccer (MLS) informó este miércoles que está investigando el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posibles contactos no autorizados con el jugador, cuyos derechos en la liga norteamericana pertenecían a Los Angeles Galaxy, club que debía autorizar cualquier negociación.

"La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", informó en un comunicado la entidad.

Según fuentes citadas por ESPN, los Galaxy denunciaron al Inter Miami ante la liga por contactar con Casemiro antes de tiempo.

El equipo angelino poseía los derechos de descubrimiento de Casemiro, un mecanismo al alcance de los equipos que les confiere el derecho exclusivo a negociar con un determinado futbolista internacional, y evitar competir con el resto de clubes de la liga.

Si otro equipo quiera fichar a un jugador 'descubierto' por un rival, debe comprar los derechos a ese club antes de negociar con el futbolista deseado.

"Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la 'prioridad de descubrimiento' de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación", señaló la liga.

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Casemiro, jugador del Inter Miami - Inter Miami

*Información EFE.

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