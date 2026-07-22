Rosalía se disculpa por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial 2026

Rosalía tuvo que pedir disculpas públicamente a los argentinos luego de compartir un video que muchos interpretaron como una burla tras la final del Mundial 2026.

La cantante española Rosalía ofreció disculpas públicas luego de quedar envuelta en una fuerte polémica por compartir en sus redes sociales un video relacionado con la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El gesto provocó una ola de críticas entre sus seguidores argentinos, quienes interpretaron la publicación como una burla hacia la Albiceleste apenas un día después del partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva York.

La controversia surgió en un momento especialmente sensible para los aficionados argentinos, todavía afectados por la derrota frente a España. En cuestión de horas, el nombre de Rosalía se convirtió en tendencia en distintas plataformas y miles de usuarios cuestionaron la actitud de la artista, obligándola a reaccionar públicamente.

El video que desató la controversia

Todo comenzó cuando Mia Khalifa publicó un video en TikTok celebrando el triunfo de la selección española. El clip estaba acompañado por la canción La Perla, interpretada por Rosalía, y por una frase que hacía referencia a que "las perlas fueron derrotadas", comentario que numerosos usuarios interpretaron como una burla dirigida a la selección argentina.

Rosalía decidió compartir ese contenido en sus redes sociales, aparentemente sin modificar el mensaje original. Sin embargo, el repost fue suficiente para que cientos de seguidores argentinos expresaran su molestia y acusaran a la cantante de sumarse a las burlas contra la Albiceleste tras perder la final del Mundial.

En pocas horas, las críticas se multiplicaron y la publicación comenzó a circular ampliamente en redes sociales, incluso después de que fuera eliminada.

"Mala mía": el comentario de disculpas

Ante la creciente polémica, la artista catalana utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido.

"Le di compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera argentina y varios emojis de tristeza.

Rosalía - Captura de pantalla

Minutos después publicó una segunda historia con un corazón rojo y un mensaje dirigido a sus seguidores argentinos.

"Solo tengo amor por Argentina", expresó la cantante, intentando dejar claro que nunca tuvo la intención de ofender al país ni a sus aficionados.

Rosalía - Captura de pantalla

La reacción de los seguidores

Las disculpas no lograron apagar completamente la controversia. Mientras algunos fanáticos aceptaron la explicación de la cantante y consideraron que todo se trató de un malentendido, otros aseguraron que el daño ya estaba hecho y cuestionaron que una figura internacional compartiera contenido sin revisar el mensaje que lo acompañaba.

La situación cobró mayor relevancia porque Rosalía tiene programados varios conciertos en Buenos Aires a partir del 1 de agosto como parte de su gira LUX. En redes sociales surgieron llamados para devolver entradas e incluso algunos usuarios promovieron un boicot a sus presentaciones.

El significado de "La Perla"

Otro de los elementos que alimentó la polémica fue el uso de La Perla, una de las canciones incluidas en el más reciente álbum de Rosalía.

En el video de Mia Khalifa, el tema musical fue acompañado por una frase que hacía referencia a "las perlas". En España, esa expresión puede utilizarse de forma irónica para referirse a alguien que actúa con descaro o provoca problemas, aunque muchos argentinos interpretaron que el comentario estaba dirigido directamente a su selección nacional. Esa diferencia cultural incrementó el malestar y generó diversas interpretaciones sobre la intención real del mensaje.

El caso de Rosalía se suma a otras controversias protagonizadas por figuras internacionales tras la final del Mundial 2026.

Durante los últimos días también recibieron críticas distintas celebridades por publicaciones relacionadas con Argentina, entre ellas la cantante Patti Smith y el músico Niall Horan, quienes posteriormente emitieron mensajes aclarando o lamentando la interpretación de sus publicaciones. Estos episodios reflejan cómo el impacto global de las redes sociales puede amplificar cualquier gesto realizado por personajes públicos en medio de un acontecimiento deportivo de gran repercusión.

Etiquetas