Quiché: Trabajador fallece tras colapso de paredón

Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido luego de quedar soterrados tras el colapso de un paredón en la comunidad de Sibacá, departamento de Quiché.
Bomberos Voluntarios de la 104.ª Compañía informaron que acudieron al lugar de la emergencia y, con el apoyo de vecinos de la comunidad, realizaron intensas labores de rescate que se prolongaron por más de una hora para localizar y extraer a las víctimas.
Como resultado del incidente, un trabajador de 23 años fue rescatado con vida y trasladado de inmediato al Hospital Departamental de Quiché para recibir atención médica.
Sin embargo, otro albañil, de 32 años, fue localizado sin signos vitales entre los escombros, por lo que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del colapso.