 ¿Cuánto tardaría en aplicarse el subsidio al combustible?
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¿Cuánto tardaría en aplicarse el subsidio a los combustibles?

Gobierno explica cuándo comenzaría a aplicarse el subsidio a los combustibles.

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Una persona abastece de gasolina un vehículo en Ciudad de Guatemala., EFE
Una persona abastece de gasolina un vehículo en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE
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El Gobierno aseguró que el apoyo económico propuesto para reducir el precio de los combustibles podría comenzar a aplicarse en poco tiempo, aunque su entrada en vigor dependerá del ritmo con el que el Congreso de la República apruebe la iniciativa de ley que será presentada el próximo lunes.

Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo explicó que el subsidio contempla un aporte de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, el cual se mantendría vigente hasta finales de este año.

Sin embargo, aclaró que el factor determinante para que los consumidores comiencen a recibir el beneficio será el tiempo que tome el proceso legislativo.

Estamos dependiendo de lo que el Congreso de la República tome en hacer esta aprobación", afirmó el mandatario al ser consultado sobre los plazos para implementar la medida.

El Ejecutivo ya reorganizó los recursos necesarios

Arévalo recordó que el subsidio aprobado anteriormente tardó alrededor de dos semanas en ser avalado por el Legislativo y posteriormente entró en vigor el 28 de abril. No obstante, señaló que en esta ocasión el proceso podría ser más rápido, debido a que ya existen los mecanismos administrativos y únicamente tendrían que realizarse ajustes para poner nuevamente en marcha el programa.

El presidente también indicó que el Ejecutivo ya reorganizó los recursos necesarios para financiar el apoyo, por lo que, una vez aprobada la ley, la implementación sería inmediata.

Además, defendió la propuesta al asegurar que ofrece resultados más rápidos que otras alternativas planteadas, como establecer precios máximos para los combustibles o suspender impuestos, medidas que, según dijo, requerirían más tiempo o tendrían un menor impacto para los consumidores.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró el llamado al Congreso para que agilice la discusión de la iniciativa, al considerar que la reducción en el precio de los combustibles es una medida urgente para aliviar el impacto económico en las familias guatemaltecas.

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