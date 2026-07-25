Atropellamiento masivo durante marcha LGBT+ en Berlín

Un automóvil embistió a una multitud que participaba en el desfile del Orgullo LGBT+ en Berlín, Alemania, la noche del sábado, dejando al menos una persona fallecida y otras 15 heridas, informaron las autoridades locales.
El incidente ocurrió cerca del recorrido de la marcha, donde cientos de personas se encontraban reunidas para participar en la celebración. Tras el atropello, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a las víctimas, mientras la Policía acordonó la zona e inició las investigaciones.
De acuerdo con el reporte oficial, varias de las personas lesionadas presentaban heridas de gravedad que ponían en riesgo su vida. Bomberos, paramédicos y agentes policiales permanecieron en el área para brindar asistencia y recabar evidencias.
Horas después del hecho, el vehículo involucrado fue localizado estrellado en el parque Tiergarten, ubicado cerca del sitio donde ocurrió el atropello. Las autoridades informaron que mantienen una búsqueda intensiva para localizar a los posibles responsables y esclarecer las circunstancias del incidente.
Policía se pronuncia
A través de un mensaje publicado en la red social X, la Policía pidió a las personas que aún permanecían en el lugar abandonar el área por motivos de seguridad, mientras continuaban las labores de emergencia y la inspección de la escena.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el atropello fue un accidente o un acto intencional, por lo que la investigación continúa en desarrollo.
El caso provocó una fuerte movilización de los cuerpos de socorro y de las fuerzas de seguridad en la capital alemana, mientras decenas de asistentes fueron evacuados del recorrido del desfile como medida preventiva. Las autoridades indicaron que ampliarán la información conforme avance la investigación y se conozcan nuevos detalles sobre el hecho.