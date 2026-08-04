 Boxeador es descalificado por morder a su rival - 2026
Deportes

VIDEO. Una mordida en pleno combate deja fuera a un boxeador de Santo Domingo 2026

Un combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 terminó en polémica luego de que un boxeador fuera descalificado por morder a su rival.

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El boxeador nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado durante su combate frente al dominicano Miguel Ángel Encarnación - Federación Dominicana de Boxeo
El boxeador nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado durante su combate frente al dominicano Miguel Ángel Encarnación / FOTO: Federación Dominicana de Boxeo
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El boxeador nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado durante su combate frente al dominicano Miguel Ángel Encarnación en la división de 65 kilogramos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las autoridades del combate determinaran que presuntamente mordió a su oponente en medio de un forcejeo. La acción obligó al árbitro a detener momentáneamente la pelea para evaluar lo sucedido antes de tomar una decisión definitiva.

El incidente se produjo mientras ambos púgiles intercambiaban golpes a corta distancia. Tras la interrupción del combate, Encarnación señaló que había sido mordido por Caballero, por lo que el equipo arbitral revisó la zona afectada. Después de la evaluación correspondiente, los oficiales resolvieron descalificar al representante nicaragüense al considerar que la acción constituía una falta grave dentro del reglamento de la disciplina.

Hecho sin precedentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con la descalificación de Caballero, Miguel Ángel Encarnación fue declarado vencedor del combate y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo. La decisión puso fin de manera inesperada a un enfrentamiento que formaba parte de las primeras fases de la competencia y dejó al boxeador dominicano con el boleto a la siguiente instancia.

El episodio inevitablemente evocó uno de los incidentes más recordados en la historia del boxeo: la mordida que el estadounidense Mike Tyson propinó a Evander Holyfield en 1997 durante una pelea por el campeonato mundial. Aunque se trata de contextos distintos, ambos casos reflejan que este tipo de conductas son consideradas infracciones de máxima gravedad y conllevan sanciones inmediatas, ya que atentan contra la integridad de los deportistas y los principios de respeto que rigen este deporte.

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El boxeador nicaragüense Andy Javier Caballero fue descalificado durante su combate frente al dominicano Miguel Ángel Encarnación - Federación Dominicana de Boxeo

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