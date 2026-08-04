Cierre de RN-14 por actividad de volcán de Fuego

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó que este martes, 4 de agosto, se mantiene el cierre preventivo de la ruta nacional 14 (RN-14) debido a la nueva fase eruptiva que registra el volcán de Fuego y que ha llevado además a evacuar las comunidades aledañas.
La entidad indicó que las brigadas se encuentran en los puntos donde se aplicó el cierre vehicular, que abarca el tramo entre los kilómetros 83 y 103.
Durante la mañana se habilitó temporalmente el paso en el sector, aunque solo duró una hora, tomando en cuenta que se trata de una ruta bastante transitada y se buscaba reducir las afectaciones para los usuarios.
En tanto, la medida del cierre se retomó por prevención y debido a que, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), este tramo está siendo utilizado para el proceso de traslado de unidades con personas evacuadas de comunidades aledañas.
Las autoridades informaron que la actividad eruptiva del volcán de Fuego continúa generando emisión constante de gases y ceniza, por lo que se mantiene el monitoreo permanente.
De acuerdo con el más reciente mapa de dispersión de ceniza, las columnas eruptivas alcanzan alturas de entre 4,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar, mientras que la ceniza se desplaza aproximadamente 60 kilómetros hacia el Oeste, afectando el espacio aéreo de los departamentos de Chimaltenango y Suchitepéquez.
Rutas alternas
Ante la situación que se presenta en la RN-14, la Provial hizo un llamado a los usuarios a mantenerse informados sobre las decisiones de las autoridades y a seguir las recomendaciones que se emitan.
De igual forma, la entidad compartió las rutas alternas que puede ser utilizadas mientras dure el cierre:
Transporte liviano
- CA-9 Sur (Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa María de Jesús.
- Ciudad San Cristóbal - CA-1 Occidente.
- Periférico - calzada Roosevelt.
- RD-GUA-16 - vía Bárcenas, Villa Nueva.
- CA-2 Occidente - RN Cito Zarco 180.
Transporte de carga
- Periférico - calzada Roosevelt.
- CA-2 Occidente - RN Cito Zarco 180.