Pelea entre piloto de bus y agentes de la PMT de Escuintla

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que el piloto de un bus extraurbano y dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Escuintla protagonizan una violenta riña en medio del tránsito, generando congestionamiento y sorpresa entre decenas de personas.
El incidente ocurrió frente al Centro de Salud, en la parada de buses con dirección hacia Santa Lucía Cotzumalguapa. De acuerdo con los reportes preliminares, el conflicto se originó luego de que los agentes llamaran la atención al conductor por realizar una parada no autorizada a medio carril, lo que obstaculizaba la circulación vehicular.
Según se observa en las imágenes, el piloto y su ayudante reaccionaron con insultos hacia los agentes, lo que provocó que la discusión escalara rápidamente. Instantes después, el conductor empujó a uno de los policías municipales de tránsito, desatando un intercambio de puñetazos en plena carretera.
Cuando la pelea se intensificó, una agente de la PMT tomó una piedra de gran tamaño y corrió con la aparente intención de lanzársela al piloto en defensa de su compañero. Sin embargo, varias personas que presenciaban el altercado intervinieron para impedir que lo hiciera.
Segundos más tarde, otro agente llegó al lugar, mientras la policía de tránsito volvió a tomar una piedra y amenazó a quienes intentaban separar a los involucrados. Finalmente, la confrontación terminó sin que se observara una nueva agresión.
Sin pronunciamiento de las autoridades
Durante el enfrentamiento, los vehículos quedaron completamente detenidos, por lo que numerosos conductores comenzaron a hacer sonar sus bocinas ante el caos generado en la vía.
Aunque el video se ha difundido ampliamente en redes sociales, hasta el momento ninguna autoridad municipal ni la PMT de Escuintla ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
También se desconoce si, tras el altercado, se impuso alguna sanción al piloto del bus extraurbano por la presunta infracción de tránsito o si se inició algún procedimiento administrativo o disciplinario contra los agentes involucrados.