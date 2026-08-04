Monserrat Ramírez: investigada por presuntos vínculos

La actriz mexicana Monserrat Ramírez, conocida por su participación en la serie Rosario Tijeras, se encuentra bajo investigación por autoridades federales luego de ser relacionada con una presunta organización dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible en México.
La investigación surgió después de la captura de Iker Andoni de Gandiaga Morales, señalado por las autoridades como presunto líder de una red criminal dedicada al llamado "huachicol", término utilizado en México para referirse al robo de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
¿Por qué investigan a Monserrat Ramírez?
De acuerdo con información difundida por el periodista mexicano Carlos Jiménez, conocido como "C4", la actriz es investigada debido a su presunta relación sentimental y matrimonial con Iker Andoni.
Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos en su contra ni han informado que exista una orden de captura. Sin embargo, la actriz permanece bajo observación mientras continúan las investigaciones sobre el patrimonio, las cuentas bancarias y los bienes relacionados con la presunta organización.
Las autoridades tampoco han emitido un comunicado oficial que establezca la responsabilidad penal de Ramírez, por lo que su situación jurídica continúa en etapa de investigación.
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La captura del presunto líder
El pasado 30 de julio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional realizaron diversos operativos simultáneos en inmuebles ubicados en Valle de Bravo, Atizapán, Interlomas y otras zonas del Estado de México.
Durante las diligencias fueron detenidos Iker Andoni de Gandiaga Morales, su hermano Iñaki de Gandiaga y Natalia Balderón, señalados por su presunta participación en una estructura dedicada al robo de combustible, lavado de dinero y delincuencia organizada.
En los cateos también fueron aseguradas propiedades de lujo, oficinas, vehículos de alta gama y diversa documentación que ahora forma parte de la investigación.
¿Qué es el huachicol?
El huachicol es una de las actividades delictivas que más afecta a la industria petrolera mexicana. Consiste en la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex para posteriormente venderlo de manera clandestina mediante empresas fachada o redes de distribución ilegales.
Durante los últimos años, las autoridades mexicanas han intensificado los operativos para desmantelar este tipo de organizaciones debido a las millonarias pérdidas económicas que ocasionan al Estado y a los riesgos que representan para la población.
Así habría operado la organización
Las investigaciones preliminares indican que la red presuntamente liderada por Iker Andoni operó durante al menos dos años en entidades como Estado de México, Querétaro y Ciudad de México.
Según las autoridades, el combustible robado era comercializado mediante empresas presuntamente creadas para ocultar el origen ilícito de los hidrocarburos, lo que permitía mover grandes cantidades de dinero y mantener la operación durante un largo periodo.
Además, reportes periodísticos señalan que la investigación también alcanza a un excomandante especializado en el combate al robo de hidrocarburos, quien presuntamente habría brindado protección a la organización.
La actriz no se ha pronunciado
Por el momento Monserrat Ramírez no ha emitido declaraciones públicas sobre las investigaciones ni ha respondido a los señalamientos difundidos en distintos medios mexicanos.
Mientras tanto, la Fiscalía de México continúa integrando la carpeta de investigación para determinar el grado de participación de cada una de las personas relacionadas con el caso.
Por ahora, las autoridades únicamente han confirmado la investigación contra la actriz, sin que exista una acusación formal o una resolución judicial en su contra, por lo que deberá respetarse la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.