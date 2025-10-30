 Novia de Emily Estefan, hija de Gloria Estefan, arrestada por robo
Farándula

Novia de la hija de Gloria Estefan arrestada por violencia doméstica

La artista cubano-estadounidense Gemeny Hernández también fue acusada de robo y al parecer la víctima es Emily Estefan.

emily estefan y gemeny hernández, Instagram
emily estefan y gemeny hernández / FOTO: Instagram

Emily Estefan, la hija de la conocida pareja de músicos cubanos Gloria y Emilio Estefan, testificó brevemente en una audiencia de corte de fianza de Miami en un caso de presunta violencia doméstica en contra de su pareja.

Gemeny Hernández, quien mantiene una relación con Emily Estefan desde hace varios años, fue arrestada el martes por cargos de robo con fuerza y agresión, según documentos oficiales del Departamento de Policía.

La denuncia indica que la víctima es Emily. De acuerdo con la policía, el altercado se produjo durante una discusión en la que Gemeny Hernandez habría golpeado a la víctima en la cabeza con un teléfono móvil.

Novia Emily Estefan - Instagram

Los documentos policiales señalan que ambas lucharon por recuperar el dispositivo, que aparentemente pertenecía a la víctima. Durante el forcejeo, la víctima sufrió lesiones como un moretón en el ojo y rasguños en el cuello antes de recuperar el teléfono y llamar al 911 desde un lugar seguro. Los oficiales llegaron al lugar y procedieron con la detención.

Durante un interrogatorio formal, Hernández negó haber tomado el celular, pero admitió su participación en el altercado físico. Posteriormente fue arrestada, y los registros indican que ha pagado una fianza de tres mil dólares.

Su relación

Emily Estefan y Gemeny Hernández hicieron pública su relación en Instagram en 2017, aproximadamente un año después de iniciar su noviazgo. La pareja celebró su octavo aniversario el año pasado.

"El amor es crecer. El amor es ver cómo se desvanece el pigmento de tu cabello, cómo se forman las arrugas en tu rostro, cómo se intensifica la dulzura de tu voz. Casi 8 años, hermosa. Te amo ?",escribió Gemeny en una publicación de Instagram de noviembre de 2024 con fotos de ella y Emily.

Emily Estefan y su pareja - Instagram

Además de su relación personal, ambas han trabajado juntas en el ámbito profesional, coanimando el podcast "In Our Own World", aunque no han lanzado un nuevo episodio desde abril de este año.

Hasta el momento, Emily Estefan no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente. incidente. Las autoridades continúan con la investigación y evaluarán las pruebas, incluida la declaración de la víctima, antes de proceder con cualquier audiencia o juicio.

