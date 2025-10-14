 Filtran llamada al 911 sobre la muerte de Diane Keaton
Farándula

Filtran la llamada al 911 que alertó sobre la muerte de Diane Keaton

La actriz falleció el sábado a los 79 años, y aunque no se han revelado las causas de su muerte poco a poco salen a la luz algunos detalles.

Diane Keaton, Instagram
Diane Keaton / FOTO: Instagram

Diane Keaton, reconocida actriz ganadora del Oscar y referente del cine estadounidense, murió a los 79 años, la mañana del 13 de octubre.

La noticia de su fallecimiento fue reportada inicialmente por la revista People sin revelar más detalles, únicamente señalaron que la familia pedía privacidad en estos duros momentos.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó a CNN que recibieron una llamada de asistencia médica esa mañana en la dirección de Diane Keaton.

Foto embed
Diane Keaton - Instagram

En medio de la incertidumbre, se filtró la llamada al 911 que alertó sobre el deceso de Diane Keaton, la cual causó aún más revuelo en redes sociales.

De acuerdo con un audio obtenido por el medio TMZ, los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la estrella de Annie Hall y El Padrino poco después de las 8:00 de la mañana del pasado sábado, respondiendo a un reporte de una "persona inconsciente".

En la comunicación se puede escuchar a los bomberos solicitando una ambulancia para atender a lo que describieron como una "persona caída", quien posteriormente fue identificada como Diane Keaton.

La actriz fue trasladada de inmediato a un hospital, donde, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento.

Más sobre ella

Reconocida por su talento cómico, Diane Keaton también dejó huella en el cine dramático, con papeles destacados en películas como "El Padrino" de Francis Ford Coppola, donde interpretó a Kay, esposa de Michael Corleone (Al Pacino).

Ganó un Premio Oscar como mejor actriz por "Annie Hall" (1977), película que destacó tanto su talento para la comedia como su capacidad para interpretar momentos auténticos y vulnerables.

Cabe destacar que, a lo largo de su vida, Diane Keaton lidió con diversos problemas de salud. A los 21 años, la diagnosticaron con cáncer de piel, una afección que varios miembros de su familia también padecieron.

Foto embed
Diane Keaton Al Pacino El Padrino - Instagram

En su momento, la actriz admitió que no le daba mucha importancia a esta enfermedad hasta que, décadas después, sufrió algunas complicaciones, por lo que debió someterse a cirugías para recuperarse.

Asimismo, durante un tiempo, lidió con la bulimia. Aunque logró recuperarse con los años, Diane ha declarado que fue una etapa muy difícil de su vida.

