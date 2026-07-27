 Tiroteo en Seattle: Arrestan a un menor como sospechoso
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Tiroteo en Seattle: Arrestan a un menor de 15 años como sospechoso

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el tiroteo durante un popular festival de comida.

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Tiroteo en Seattle, EFE
Tiroteo en Seattle / FOTO: EFE
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Las autoridades de EE. UU. arrestaron este lunes a un menor de 15 años en conexión con el tiroteo que se produjo el domingo en la ciudad de Seattle, en el que murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La alcaldesa de la ciudad, Katie B. Wilson, informó en una rueda de prensa que la Policía metropolitana sigue buscando a un segundo sospechoso relacionado con el tiroteo, que tuvo lugar durante un popular festival de comida el 26 de julio.

Tragedia en Seattle

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en el tiroteo. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos y la tercera, una mujer de 56 años, murió en el hospital. Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, según informaron fuentes policiales.

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Tiroteo en Seattle - EFE

Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre dos individuos, de los cuales uno permanece en paradero desconocido.

El incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas (locales) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

EE. UU. ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

*Con información de EFE

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