Diálogo del Ministerio de Salud con trabajadores

Trabajadores del sector salud protagonizaron ayer una jornada de movilizaciones en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, bloqueando las principales vías para demandar cambios estructurales y mejoras laborales, en especial por la dignificación salarial y la revisión de sus condiciones contractuales.
La presión ejercida por el personal de salud culminó tras varias horas de bloqueo y tensión en las calles, lo que derivó en la apertura de una mesa de diálogo de carácter exprés con altos representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Ambas partes alcanzaron un acuerdo preliminar que abre la puerta a la revisión de las tablas salariales y la agilización de los procesos de presupuestación, aspectos clave de las exigencias sindicales.
Diálogo abierto y cronograma en desarrollo
En una entrevista para el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la viceministra Administrativa y Financiera, Susana Cojón Chacón, confirmó este miércoles 15 de julio que el Ministerio de Salud mantiene su disposición al diálogo y trabaja en un proceso para definir los términos legales, técnicos y financieros necesarios para atender las demandas del personal salubrista.
Según la funcionaria, la cartera está evaluando diferentes escenarios para determinar cuáles recursos están disponibles y cómo afectarían estos ajustes al presupuesto y al funcionamiento de los servicios.
"Estamos en el proceso de evaluar, porque debemos garantizar la sostenibilidad tanto operativa como financiera de la institución", aclaró la viceministra.
Presupuestos y peticiones específicas por definirse
Durante la conversación, la funcionaria detalló que aún no existe un número concreto de plazas o una solicitud presupuestaria definitiva por parte del sindicato. Actualmente, ambas partes se encuentran en una etapa de conformación de mesas técnicas en las que analizarán juntos las rutas legales y presupuestarias a seguir. "Estamos en la primera fase para establecer la instancia donde se discutan todos los términos legales y técnicos", mencionó Cojón Chacón.
La viceministra subrayó que el siguiente paso será definir formalmente la comisión o mesa específica para abordar los temas legales, técnicos y financieros relacionados con las demandas del sector salud. Este avance, aseguró, permitirá fijar un cronograma de trabajo y empezar la trazabilidad de las gestiones.
Mesa de diálogo como vía para la solución
Consultada sobre la reacción del Ministerio ante el bloqueo, la funcionaria explicó que un día antes de la manifestación ya se habían iniciado conversaciones, aunque los trabajadores decidieron proseguir con la marcha como medida de presión. Sin embargo, reiteró que la cartera siempre estuvo dispuesto a recibirlos y mantener la apertura para nuevas reuniones.
Tras la manifestación y con el acuerdo preliminar sobre la mesa, se espera que los trabajadores no retomen las marchas mientras avanzan las siguientes fases del diálogo. La próxima reunión está prevista para la siguiente semana, aunque aún no tiene fecha exacta, pero las partes pactaron avisar para continuar discutiendo los temas pendientes.