 Operativo contra extorsiones deja dos detenidas en Escuintla

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Operativo contra extorsiones deja dos detenidas en Escuintla

Fueron sorprendidas cuando recogían un paquete que simulaba contener Q2 mil.

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. / FOTO: PNC
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Dos mujeres fueron capturadas durante un operativo contra las extorsiones desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la 4ª avenida y 2ª calle del municipio de La Gomera, Escuintla. Ambas fueron sorprendidas cuando recogían un paquete que simulaba ser una suma de dinero que exigían a una de sus víctimas.

Las autoridades indicaron que la persona afectada recibía llamadas intimidatorias y amenazas de muerte para obligarla a entregar el dinero solicitado. En seguimiento a estos hechos, los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) implementaron las acciones para esclarecer el caso.

Durante el procedimiento, los elementos policiales detuvieron a una mujer de 26 años, conocida con el alias "Yari"; y a otra de 19 años, alias "Negra", quienes, según la investigación policial, serían presuntas integrantes de la Mara Salvatrucha.

De acuerdo con el reporte policial, las sospechosas se movilizaban en una motocicleta y fueron sorprendidas cuando presuntamente recogían un paquete que simulaba contener Q2 mil, monto que habría sido exigido a la víctima como parte de una extorsión.

Durante el operativo fue decomisado el envoltorio con los supuestos fondos y fueron incautados dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis y podrían ser tomados en cuenta como evidencia para fortalecer el proceso de investigación que se sigue en contra de las detenidas.

Las sindicadas fueron puestas a disposición del juzgado competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

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