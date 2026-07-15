 Explosión en San Raymundo deja mujer herida

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Nacionales

Mujer herida en explosión en cohetería en San Raymundo

La paciente presentaba quemaduras en el 75% de su cuerpo.

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La paciente fue ingresada a un centro asistencial tras resultar herida durante una explosión en San Raymundo., Bomberos Voluntarios
La paciente fue ingresada a un centro asistencial tras resultar herida durante una explosión en San Raymundo. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona resultó seriamente lesionada debido a una explosión de pólvora ocurrida este miércoles, 15 de julio, en un inmueble donde funciona una cohetería ubicado en la colonia Sinaí ll, en el municipio de San Raymundo, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios de la 37ª compañía acudieron al lugar tras recibir alertas con respecto a un incidente que había generado un incendio en un área donde se fabricaban los juegos pirotécnicos.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a Mery Roxana Bac Veliz, de 23 años de edad, quien presentaba quemaduras en diferentes partes de cuerpo.

"El personal atendió a la paciente, que tenía quemaduras de segundo y tercer grados en un 75 por ciento de su cuerpo. Fue estabilizada y trasladada a la emergencia del hospital Roosevelt", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión. Los socorristas mantuvieron presencia en el lugar para realizar la verificación correspondiente y detectar posibles puntos de riesgo.

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Lugar de la explosión en una cohetería en San Raymundo. - Bomberos Voluntarios

Persona con quemaduras tras explosión en San Raymundo

Una explosión se registró el pasado 13 de enero en un inmueble ubicado en la aldea Pamoca, en el municipio de San Raymundo, Guatemala, donde funciona una fábrica artesanal y venta de productos pirotécnicos. Una persona resultó herida en el marco de este incidente.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió en horas de la mañana. Cuando los vecinos se preparaban para iniciar una jornada más de labores, de repente fueron sorprendidos por un fuerte estruendo.

Al observar que se trataba de una explosión seguida por un incendio en una cohetería, de inmediato los habitantes solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro que llegaron a bordo de varias unidades.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en este lugar había una persona lesionada, por lo que le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

"El paciente presentaba quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, por lo que fue necesario su ingreso a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente", explicó Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.

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