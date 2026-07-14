Padre de Jayden Adams habla por primera vez tras la trágica muerte del jugador sudafricano

Mientras las autoridades continúan investigando las causas de su fallecimiento, el padre del mediocampista sudafricano habló por primera vez y compartió un emotivo mensaje.

La inesperada muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams continúa generando conmoción dentro y fuera de su país. Días después del fallecimiento del mediocampista, su padre, Juanito Adams, decidió hablar públicamente por primera vez para expresar el profundo dolor que atraviesa su familia mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de la tragedia.

Las declaraciones fueron concedidas al canal sudafricano eNCA News y rápidamente dieron la vuelta al mundo, reflejando el impacto que dejó la partida de uno de los jugadores más prometedores del futbol africano.

"No será fácil seguir adelante"

Con evidente emoción, Juanito Adams reconoció que la pérdida de su hijo ha dejado una herida imposible de cerrar.

"Como todos saben, fue una muerte prematura y la familia está teniendo dificultades para asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no será así. Simplemente aprendes a vivir con ello", expresó.

El padre del jugador explicó que el dolor resulta aún mayor porque la familia ya había sufrido otra pérdida importante poco antes del inicio del Mundial 2026.

Su madre, Marianna Adams, falleció apenas dos semanas antes de que Jayden iniciara la participación de Sudáfrica en el Mundial 2026, por lo que el núcleo familiar ha enfrentado dos duelos en un corto periodo de tiempo.

La causa de su muerte sigue bajo investigación

Desde que se confirmó el fallecimiento del futbolista comenzaron a circular diversas versiones sobre las posibles causas de su muerte. Sin embargo, hasta el momento las autoridades sudafricanas no han dado a conocer un informe oficial.

Durante la entrevista, Juanito Adams fue consultado sobre algunos de los rumores que circulan en redes sociales y diferentes medios de comunicación.

Su respuesta fue breve y contundente: "No". Con esa declaración dejó claro que la familia prefiere esperar los resultados oficiales de las investigaciones antes de pronunciarse sobre cualquier versión.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también pidió prudencia a la población y a los medios de comunicación, solicitando evitar especulaciones mientras concluyen las diligencias correspondientes.

Un Mundial que lo convirtió en figura

Jayden Adams había sido una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

El mediocampista fue pieza clave en la histórica actuación de la selección de Sudáfrica, que sorprendió al avanzar hasta los octavos de final del torneo y competir de igual a igual frente a varias de las potencias del futbol mundial.

Su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y liderazgo en la mitad de la cancha llamaron la atención de aficionados, analistas y clubes internacionales, consolidándolo como una de las principales promesas del futbol africano.

Tras la destacada participación mundialista, muchos especialistas consideraban que Adams estaba listo para dar el salto a una de las principales ligas de Europa.

"El mundo entero está reaccionando"

Pese al dolor, Juanito Adams aseguró sentirse conmovido por las innumerables muestras de cariño recibidas desde distintos rincones del planeta.

"Ya veremos qué nos depara el futuro; el mundo entero está reaccionando a la muerte de Jayden. Es muy duro, pero podemos ver el amor que el mundo sentía por él y por su futbol. Es realmente abrumador", comentó.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de compañeros de selección, futbolistas, clubes, entrenadores y aficionados, quienes recordaron tanto el talento deportivo como la humildad del joven mediocampista.

El respaldo del futbol sudafricano

Juanito Adams también reveló que la familia ha recibido el apoyo de importantes figuras del deporte sudafricano.

Entre ellas se encuentra Tlhopie Motsepe, presidente del Mamelodi Sundowns, club donde militaba Jayden Adams, quien acudió personalmente para expresar sus condolencias.

El gesto fue ampliamente agradecido por la familia, que destacó el respaldo recibido durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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