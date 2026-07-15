 Cinco heridos en accidente en ruta Interamericana

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Cinco heridos tras accidente en ruta Interamericana

Entre los afectados se encuentra un ciudadano argentino.

Compartir:
accidente en ruta Interamericana
. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este miércoles, 15 de julio, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 131.5 de la ruta Interamericana. El saldo fue de cinco personas lesionadas.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un fuerte percance vial en el sector, el cual había dejado varios afectados.

De inmediato se movilizaron los técnicos en urgencias médicas hacia el referido punto, donde constataron que había quedado volcada una camioneta tipo agrícola. Las causas del hecho vial no han sido establecidas.

Los socorristas de las 98 y 99 compañías les brindaron asistencia prehospitalaria a cinco personas que presentaba heridas y golpes leves. Tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a un centro asistencial privado ubicado en el departamento de Sololá.

Víctor Gómez, vocero de la institución de emergencia, informó que uno de los heridos es de nacionalidad argentina y el resto son guatemaltecos.

En el lugar donde ocurrió el accidente se implementó un cierre vehicular parcial mientras se desarrollaban las diligencias por parte de las autoridades correspondientes.

Accidente cobra una vida

Un accidente ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el kilómetro 56.7 de la ruta Interamericana cobró la vida de una persona. Los Bomberos Voluntarios de la 21ª compañía atendieron la emergencia.

De acuerdo con el reporte de la institución, en el lugar colisionaron un camión y una motocicleta, lo cual generó que dos personas sufrieran heridas en distintas partes del cuerpo.

Una mujer identificada como María Umul, de 18 años, fue trasladada en estado delicado hacia el hospital regional de Chimaltenango debido a que presentaba politraumatismo.

Mientras tanto, se determinó que un hombre ya no contaba con signos vitales y se declaró su fallecimiento en el lugar. Su identidad no pudo ser determinada.

Foto embed
Área donde murió una persona tras la colisión de un camión y una motocicleta en el kilómetro 56.7 de la ruta Interamericana. - Bomberos Voluntarios

En Portada

Ministerio de Salud mantiene diálogo abierto con personal tras jornada de protestast
Nacionales

Ministerio de Salud mantiene diálogo abierto con personal tras jornada de protestas

10:34 AM, Jul 15
Ingreso de nueva masa de polvo del Sahara afectará la calidad del aire a partir de hoyt
Nacionales

Ingreso de nueva masa de polvo del Sahara afectará la calidad del aire a partir de hoy

09:31 AM, Jul 15
Comunidades de fe piden transparencia y ética en elección del Contralor General de Cuentast
Nacionales

Comunidades de fe piden transparencia y ética en elección del Contralor General de Cuentas

07:10 AM, Jul 15
Camión cargado con leña vuelca sobre un picop; conductor es rescatado por bomberost
Nacionales

Camión cargado con leña vuelca sobre un picop; conductor es rescatado por bomberos

08:21 AM, Jul 15
Mujer herida en explosión en cohetería en San Raymundot
Nacionales

Mujer herida en explosión en cohetería en San Raymundo

09:26 AM, Jul 15

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaArgentinaEstados UnidosFIFAMessiCopa del Mundo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar