Cinco heridos en accidente en ruta Interamericana

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este miércoles, 15 de julio, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 131.5 de la ruta Interamericana. El saldo fue de cinco personas lesionadas.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un fuerte percance vial en el sector, el cual había dejado varios afectados.
De inmediato se movilizaron los técnicos en urgencias médicas hacia el referido punto, donde constataron que había quedado volcada una camioneta tipo agrícola. Las causas del hecho vial no han sido establecidas.
Los socorristas de las 98 y 99 compañías les brindaron asistencia prehospitalaria a cinco personas que presentaba heridas y golpes leves. Tras ser estabilizadas, fueron trasladadas a un centro asistencial privado ubicado en el departamento de Sololá.
Víctor Gómez, vocero de la institución de emergencia, informó que uno de los heridos es de nacionalidad argentina y el resto son guatemaltecos.
En el lugar donde ocurrió el accidente se implementó un cierre vehicular parcial mientras se desarrollaban las diligencias por parte de las autoridades correspondientes.
Accidente cobra una vida
Un accidente ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el kilómetro 56.7 de la ruta Interamericana cobró la vida de una persona. Los Bomberos Voluntarios de la 21ª compañía atendieron la emergencia.
De acuerdo con el reporte de la institución, en el lugar colisionaron un camión y una motocicleta, lo cual generó que dos personas sufrieran heridas en distintas partes del cuerpo.
Una mujer identificada como María Umul, de 18 años, fue trasladada en estado delicado hacia el hospital regional de Chimaltenango debido a que presentaba politraumatismo.
Mientras tanto, se determinó que un hombre ya no contaba con signos vitales y se declaró su fallecimiento en el lugar. Su identidad no pudo ser determinada.