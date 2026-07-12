Anuncian cierre de calles en Mixco por feria de los 500 años

El vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, informó este domingo, 12 de julio de 2026, que algunas calles de la zona 1 de esa localidad permanecerán cerradas, por el inicio de los festejos del 500 aniversario de fundación de la ciudad mixqueña. El comunicador aseguró que se desarrollarán varias actividades a partir de hoy, por lo que varios agentes de tránsito estarán en varios puntos dirigiendo el tránsito para evitar complicaciones.
Espinoza indicó que dentro de las primeras actividades en la localidad se celebrarán varios convites en las calles del lugar, por lo que anunció operativos viales en las cercanías, para la seguridad de los asistentes. Asimismo, el portavoz indicó que otras calles permanecerán cerradas por la feria en honor a Santo Domingo de Guzmán.
Asimismo, el comunicador indicó que en el parque central de Mixco se celebrará el tradicional descubrimiento del rostro de cada uno de los personajes que participan en el convite, probablemente en horario de las 22:00 horas. Según Espinoza, los recorridos de parejas disfrazadas iniciaron en la localidad a las 8:00 horas, razón por la que varios agentes de tránsito trabajan desviando el flujo vehicular hacia otras arterias.
El recorrido del convite local está siendo amenizado por bandas en vivo como los Internacionales Conejos y la Banda de Zunil, destacó el vocero. Espinoza añadió que el recorrido del convite estará siendo apoyado por el alcalde, Neto Bran.
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Invitan a los 500 años de Mixco
Espinoza hizo una invitación para que los residentes de Mixco y pobladores vecinos acudan al municipio para disfrutar de las tradiciones y de los festejos por el 500 aniversario de fundación. Dentro de las actividades programadas para la semana se contará con eventos deportivos, religiosos y culturales.
En sus canales oficiales, la Municipalidad de Mixco aseguró que el 500 aniversario del municipio representa "cinco siglos de historia, tradición, cultura e identidad, en una comunidad orgullosa de sus raíces". La comuna agregó que la población está comprometida con su objetivo de construir un mejor futuro para las nuevas generaciones".