Accidente ruta Interamericana: Un herido tras volcar camión

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 15 de julio, en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, donde un camión que transportaba leña volcó sobre un vehículo tipo picop, dejando al conductor de este último atrapado entre los hierros retorcidos.
De acuerdo con la información preliminar, el transporte pesado habría sufrido un desperfecto mecánico, lo que provocó que el piloto perdiera el control del volante e impactara contra el otro vehículo.
Los Bomberos Voluntarios de las compañías 98 y 99 acudieron al lugar tras ser alertados sobre una colisión que había ocurrido y localizaron gravemente lesionado al automovilista, por lo que de inmediato implementaron los procesos correspondientes.
Utilizando equipo hidráulico especializado, los técnicos en urgencias médicas lograron rescatar al afectado, quien permanecía bajo el camión y atrapado entre la estructura del vehículo en el que viajaba.
Tras ser estabilizado, el paciente fue trasladado en estado crítico al Hospital Nacional de Tecpán para recibir atención médica.
Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente y coordinar el retiro de los vehículos, mientras el tránsito en el sector se vio afectado debido a esta situación.
Otro trágico percance
Un accidente ocurrido este miércoles en el kilómetro 56.7 de la ruta Interamericana cobró la vida de una persona. Los Bomberos Voluntarios de la 21ª compañía atendieron la emergencia.
De acuerdo con el reporte de la institución, en el lugar colisionaron un camión y una motocicleta, lo cual generó que dos personas sufrieran heridas en distintas partes del cuerpo.
Una mujer identificada como María Umul, de 18 años, fue trasladada en estado delicado hacia el hospital regional de Chimaltenango debido a que presentaba politraumatismo.
Mientras tanto, se determinó que un hombre ya no contaba con signos vitales y se declaró su fallecimiento en el lugar. Su identidad no pudo ser determinada.