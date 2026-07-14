Manifestación de salubristas en la capital

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que mantienen el monitoreo debido a que hay grupos de personas que se están preparando para llevar a cabo una manifestación pacífica este martes, 14 de julio, la cual estaría recorriendo distintos sectores.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que se trata de personal de salud pública que se está concentrando en distintos puntos, incluidos:
- Calzada Roosevelt 21ª avenida, zona 11
- Calzada Roosevelt 7ª avenida, zona 11, ingreso al hospital Roosevelt.
El funcionario indicó que, según la información que ha podido obtener, la marcha de los salubristas sindicalizados estaría saliendo a las 8:30 horas desde la 21ª avenida y se dirigiría a El Trébol. Posiblemente, después llegarían a la sede del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales los trabajadores decidieron salir a las calles a protestar.
Además de los sectores mencionados, la PMT también mantiene el monitoreo correspondiente en áreas del Periférico y ruta El Atlántico tras algunas alertas no confirmadas de posibles manifestantes que podrían estarse presentando.