 Reportan bloqueos en la capital y distintas carreteras
Reportan bloqueos en la capital y distintas carreteras

En la Ciudad de Guatemala, se confirmó que un grupo de salubristas protesta en el área del Periférico.

Manifestación de salubristas en el Periférico., PMT capitalina/Montejo
Manifestación de salubristas en el Periférico. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Serias complicaciones para el tránsito se presentan este viernes, 13 de marzo, en la Ciudad de Guatemala y diferentes carreteras del interior del país debido a manifestaciones que realizan grupos de ciudadanos que hacen peticiones a las autoridades.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que salubristas se hicieron presentes al área frente a la colonia Cuatro de Febrero, en la zona 7, y mantienen completamente bloqueado el paso por el Periférico, yendo hacia el puente El Incienso.

El impacto que está teniendo esta situación es bastante fuerte y largas filas de vehículos se han formado en el sector. En ese contexto, Amílcar Montejo, portavoz de la institución, recomendó a los usuarios movilizarse por vías alternas como las calzadas San Juan y Roosevelt o el bulevar La Democracia, buscando las áreas del Trébol.

Hasta el momento se desconocen las peticiones que los trabajadores de salud están haciendo a las autoridades por medio de esta medida de hecho.

Otros puntos bloqueados

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que, hasta las 09:00 horas, se tenía reporte de al menos 11 puntos bloqueados por grupos de manifestantes en diferentes carreteras. Las áreas con cierres son:

Ruta CA-10

  • Km. 146 La Fragua, Zacapa.
  • Km. 176.5 aldea Vado Hondo, Chiquimula.

Ruta CA-9 Norte

  • Km. 292 Ingreso a Genor, Puerto Barrios.

CA-9 Sur

  • Km. 37.5 San Vicente, Pacaya.

CA-01 Oriente

  • Km. 61 Cuilapa, Santa Rosa.
  • Km 108 Aldea El Caulote, Quesada, Jutiapa.

CA-14

  • Km. 132 Cumbre Santa Elena.
  • Km. 182 San Julián, Tactic, Alta Verapaz.

CA-02 Occidente

  • Km. 247 Crucero La Virgen, Ayutla, San Marcos.

CA-13

  • Km. 389 Machaquila, Poptún, Petén.

CA-01 Occidente

  • Km. 148 Santa Lucía Utatlán, Sololá.

