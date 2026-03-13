Reportan bloqueos en la capital y distintas carreteras

Serias complicaciones para el tránsito se presentan este viernes, 13 de marzo, en la Ciudad de Guatemala y diferentes carreteras del interior del país debido a manifestaciones que realizan grupos de ciudadanos que hacen peticiones a las autoridades.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que salubristas se hicieron presentes al área frente a la colonia Cuatro de Febrero, en la zona 7, y mantienen completamente bloqueado el paso por el Periférico, yendo hacia el puente El Incienso.
El impacto que está teniendo esta situación es bastante fuerte y largas filas de vehículos se han formado en el sector. En ese contexto, Amílcar Montejo, portavoz de la institución, recomendó a los usuarios movilizarse por vías alternas como las calzadas San Juan y Roosevelt o el bulevar La Democracia, buscando las áreas del Trébol.
Hasta el momento se desconocen las peticiones que los trabajadores de salud están haciendo a las autoridades por medio de esta medida de hecho.
Otros puntos bloqueados
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que, hasta las 09:00 horas, se tenía reporte de al menos 11 puntos bloqueados por grupos de manifestantes en diferentes carreteras. Las áreas con cierres son:
Ruta CA-10
- Km. 146 La Fragua, Zacapa.
- Km. 176.5 aldea Vado Hondo, Chiquimula.
Ruta CA-9 Norte
- Km. 292 Ingreso a Genor, Puerto Barrios.
CA-9 Sur
- Km. 37.5 San Vicente, Pacaya.
CA-01 Oriente
- Km. 61 Cuilapa, Santa Rosa.
- Km 108 Aldea El Caulote, Quesada, Jutiapa.
CA-14
- Km. 132 Cumbre Santa Elena.
- Km. 182 San Julián, Tactic, Alta Verapaz.
CA-02 Occidente
- Km. 247 Crucero La Virgen, Ayutla, San Marcos.
CA-13
- Km. 389 Machaquila, Poptún, Petén.
CA-01 Occidente
- Km. 148 Santa Lucía Utatlán, Sololá.