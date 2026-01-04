Galería: Nacimientos en Iglesias de Ciudad de Guatemala

Durante la temporada navideña, varias iglesias de la Ciudad de Guatemala han abierto sus puertas a la tradición de los nacimientos gigantes, la cual representa la fe católica y plasma el verdadero significado de la Navidad: celebrar el nacimiento de Jesucristo.
Los montajes de gran formato que recrean el pesebre con figuras monumentales, iluminación escénica y paisajes detallados han llenado los espacios en diferentes templos, incluidos la Catedral Metropolitana, San Francisco, la Merced, Santo Domingo y la rectoría de Santa Clara
Estas instalaciones, elaboradas por comunidades parroquiales y voluntarios, se han convertido en un punto de encuentro para fieles y visitantes, quienes recorren los templos para apreciar escenas que combinan elementos bíblicos con rasgos culturales guatemaltecos.
Además de su valor religioso, los nacimientos gigantes impulsan la convivencia comunitaria y el turismo local, atrayendo a familias y grupos de amigos, entre otros.
En esta temporada, las iglesias organizan visitas guiadas, actividades musicales y campañas solidarias alrededor de los montajes, reforzando el mensaje de paz y esperanza propio de la Navidad. Año con año, esta expresión artística y devocional reafirma su lugar como una de las tradiciones más esperadas del calendario capitalino.
En imágenes
Emisoras Unidas realizó un recorrido en diferentes iglesias y captó las imágenes más representativa de los nacimientos gigantes: