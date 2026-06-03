 8 Años de la Tragedia del Volcán de Fuego: Lecciones Clave
Nacionales

A 8 años de la tragedia del Volcán de Fuego: lecciones aprendidas

La tragedia del 3 de junio de 2018 fue la erupción más violenta del Volcán de Fuego en Guatemala desde 1974, con una cifra oficial de cerca de 200 muertes y 1.7 millones de damnificados.

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La tragedia del volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio de 2018, es uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Guatemala, provocando un cifra oficial de 201 muertes, 229 desaparecidos y más de 1.7 millones de personas afectadas.

La actividad volcánica del coloso de cerca de 4 mil metros de altura se transformó en catástrofe cuando masivos flujos piroclásticos (nubes ardientes de gas, ceniza y rocas a altísimas temperaturas) descendieron a gran velocidad por las barrancas del volcán, sepultando comunidades como San Miguel Los Lotes y El Rodeo en el departamento de Escuintla.

La tragedia del 3 de junio de 2018 fue la erupción más violenta del Volcán de Fuego en Guatemala desde 1974.

La actividad volcánica dio inicio en las primeras horas de ese domingo, y aunque sorprendió a pobladores y se convirtió en noticia internacional en pocas horas por las altas columnas de material volcánico, la evacuación de los pobladores de áreas aledañas no fue oportuna.

Lecciones aprendidas y mejoras

  • Sistemas de Alerta Temprana (SAT): Se evidenció la necesidad de mejorar y tecnificar el monitoreo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) para emitir avisos claros con suficiente tiempo de ventaja.
  • Planes de evacuación: Se reforzó la importancia de realizar simulacros constantes con las poblaciones de riesgo, ya que vivir cerca de un coloso requiere protocolos estrictos y una cultura de prevención.
  • Coordinación institucional: La emergencia marcó un antes y un después en la coordinación entre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y las autoridades locales para ejecutar evacuaciones preventivas oportunas.
  • Gestión de riesgos: Se reconoció el peligro subestimado de los lahares (lodo y escombros) y la necesidad de prohibir permanentemente asentamientos en zonas de alto riesgo geológico.
Tragedia Volcán de Fuego 2018 |

Tragedia Volcán de Fuego 2018 /

Rescate Volcán de Fuego - Fotos Herlindo Zet (31) |

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Rescate Volcán de Fuego - Fotos Herlindo Zet (26) |

Rescate Volcán de Fuego - Fotos Herlindo Zet (26) /

Rescate Volcán de Fuego - Fotos Herlindo Zet (56) |

Rescate Volcán de Fuego - Fotos Herlindo Zet (56) /

Volcán de Fuego |

Volcán de Fuego /

Volcán de Fuego |

Volcán de Fuego /

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EMERGENCIA VOLCAN DE FUEGO 54 |

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EMERGENCIA VOLCAN DE FUEGO 73 |

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EMERGENCIA VOLCAN DE FUEGO 63 |

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Tragedia del Volcán de Fuego. |

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Volcán de fuego heridos y destrucción San Miguel Los Lotes |

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San Miguel Los Lotes tragedia volcán de Fuego |

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Volcán de Fuego |

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Tragedia del Volcán de Fuego |

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Volcán de Fuego 3 |

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