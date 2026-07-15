¿Por qué le dicen “Dibu” a Emiliano Martínez?

La curiosa historia detrás del apodo del arquero argentino.

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo y en una de las figuras más reconocidas de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez era apenas un niño de 12 años que llegaba a Independiente de Avellaneda procedente de Mar del Plata. Fue precisamente en esa etapa formativa cuando nació el apodo que terminaría acompañándolo durante toda su carrera.

Martínez tenía entonces el cabello rojizo, lo llevaba largo y su rostro estaba cubierto de pecas. Sus compañeros de la pensión del club encontraron un parecido con el protagonista de la serie animada argentina Mi familia es un dibujo, emitida entre 1996 y 1998. La comparación comenzó como una broma entre jóvenes futbolistas, pero con el paso del tiempo se convirtió en la identidad con la que el arquero sería conocido mundialmente.

Aunque su nombre completo es Emiliano Martínez, "Dibu" terminó desplazando por completo cualquier otra forma de llamarlo. El sobrenombre sobrevivió a su salida de Argentina a los 17 años y lo acompañó durante su paso por el futbol inglés, desde sus primeros años en el Arsenal hasta su consolidación como figura del Aston Villa y de la selección.

El arquero mantiene intacta esa identidad

Hoy, a los 33 años, el arquero mantiene intacta esa identidad. El cántico "Dibu, Dibu" se convirtió en uno de los más reconocibles de la hinchada argentina y solo Lionel Messi cuenta con una presencia similar en las tribunas.

El apodo también acompaña una etapa decisiva de su carrera. Tras superar a Suiza en los cuartos de final, incluso jugando con una férula por una fractura en un dedo, Martínez se prepara para enfrentar a Inglaterra en semifinales.

El duelo tiene un significado especial para el marplatense, que vive en territorio británico desde hace 16 años. Mientras se habla de un posible traspaso del Aston Villa a la Juventus, el arquero vuelve a ser protagonista mundial con el mismo apodo que nació como una broma entre compañeros de pensión.

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